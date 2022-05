Cuca Gamarra tiene claro el papel del nuevo PP: “Debe estar en las demandas de la población” y en la “defensa de las instituciones”. Pero sobre todo, la nueva secretaria general tiene muy claro que “los insultos del PSOE a un partido que le tiende la mano en la defensa institucional lo único que hacen es demostrar el ridículo del PSOE”.

P.-Hemos visto estos días, a raíz del tema espionaje, a un Partido Socialista que recibe ataques de sus socios y responde con ataques suyos al PP. ¿El PSOE se ha quedado atrapado literalmente entre sus socios?

R.- Sin duda alguna. Pero es que, además, en este caso está haciendo el absoluto ridículo. Es decir, cuando un partido como el PP, que evidentemente tenemos una grandísima responsabilidad, y es proteger al Estado y más cuando tenemos un Gobierno que está dispuesto a ceder ante aquellos que quieren debilitar al Estado, ahí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Los primeros que han pedido la dimisión, en este caso de la ministra de Defensa, han sido los propios miembros del Gobierno. Esto no se ve en ningún sitio. En ninguna democracia europea se ve semejante esperpento. El problema es que este esperpento es el reflejo de la debilidad del Gobierno.

P.- El PSOE ha llegado a cargar con insultos contra el PP estos días, pese a su debilidad.

R.-De la debilidad de Pedro Sánchez, al que no apoyan ni tan siquiera todos los miembros de su Gobierno, ni los socios de investidura y que se permite el lujo de rechazar a aquellos que estamos dispuestos a proteger las instituciones del Estado. Y ya el colmo es que te insulte y recibir una serie de descalificativos uno detrás de otro, después de haber sido los únicos que hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero estamos a la altura de las circunstancias por encima del Partido Socialista por España.

P.- Las cesiones a Bildu, ERC y Podemos pueden tener un impacto electoral grave para Pedro Sánchez?

R.- Sin duda alguna, y ya le está pasando factura en términos de credibilidad. En primer lugar, porque su palabra ya ha quedado demostrado en estos temas en tres años que no tienen ningún valor y, por tanto, todo lo que pueda decir a un ciudadano, ya no lo cree. Y, por otro lado, porque lo que se está produciendo en estos momentos es un alejamiento absoluto del Gobierno en relación a lo que son las preocupaciones que tienen hoy los españoles, los problemas reales, la España real y esa desafección. Al final, lo que está generando es que el Gobierno sea un problema para España y para los españoles, y el máximo problema es el máximo responsable, es decir, Pedro Sánchez. Cuando un gobernante decide que no va a priorizar el bienestar de los españoles en sus políticas, sino que sólo prioriza su bienestar en el Gobierno y el de su Gobierno, evidentemente eso tendrá un impacto en la confianza de los españoles y nosotros hemos decidido que estamos para ser parte de la solución, somos la alternativa y a la alternativa se nos exige ser muy conscientes de cuáles son los problemas que tienen los españoles.

Nos preocupa la inflación, nos preocupa que la gente, una de cada tres familias, ya gasta más de lo que ingresa. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que España vaya a ser el peor país de Europa en salir de esta situación. No estamos dispuestos a aceptar y nos rebelamos con propuestas concretas. ¿Por qué, si otros países consiguen hacerlo antes, tenemos que renunciar a ello?, porque tenemos un mal Gobierno y en ese sentido estamos ya preparando iniciativas.

Que no se suban los impuestos y sobre todo, a quien menos recursos tiene, a quien tiene unos ingresos por debajo de los 40.000 euros. O el recibo de la luz, y nosotros lo que planteamos es que vayamos a medidas inmediatas, concretas, temporales. Si Europa ya permite bajar el IVA de la luz y del gas al 5%, porque en abril se ha aprobado una directiva en ese sentido, por qué España tiene que esperar y no lleva a cabo la transposición para que se pueda aplicar en nuestro país y, por tanto, bajemos de manera rápida el recibo de la luz. Y ahí va a estar el Partido Popular, que el Gobierno decide rechazar todas estas propuestas… Pues nuestra mano tendida, a cada insulto y a cada rechazo tendrá una nueva propuesta, porque nosotros estamos para eso.