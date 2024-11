Cuatro de cuatro: la Justicia archiva la cuarta querella del entorno del PSOE contra Peinado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado la cuarta querella presentada contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y encargado de la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Tal como adelanta OKDIARIO, el TSJ de Madrid ha inadmitido a trámite la querella de Fernando Jabonero Orasio, ex concejal del PSOE en una localidad de la provincia de Guadalajara. Después de la inadmisión de las querellas de la Abogacía del Estado –en nombre de Pedro Sánchez y con el visto bueno de la Fiscalía–, del abogado de la imputada Begoña Gómez y del periodista Máximo Pradera, ahora el TSJ de Madrid vuelve a rechazar otra querella que viene del entorno del PSOE.

La querella acusaba al juez Peinado de delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos, vulneración de la normativa de protección de datos y malversación. El denunciante criticaba los «asombrosos procederes» del magistrado en la investigación y cuestionaba el uso de recursos públicos, especialmente los encargos realizados a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para realizar diligencias del caso.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid ha rechazado de plano la denuncia por dos motivos principales. Por un lado, no se concretan hechos específicos que pudieran constituir delito. El ex edil apuntaba únicamente en informaciones periodísticas. Por otra parte, no se aporta ningún indicio o principio de prueba que pudiera servir de base para una imputación criminal.

El tribunal recuerda en su auto que la simple presentación de una denuncia contra un aforado no justifica automáticamente la apertura de un procedimiento penal, siendo necesaria una «interpretación restrictiva» de las normas y la existencia de indicios concretos de actividad delictiva.

La resolución, fechada el 30 de septiembre y que hasta ahora no había trascendido, concluye que no procede iniciar una investigación «prospectiva» como pretendía el denunciante, quien llegó a solicitar que se realizara «una búsqueda en Google» como parte de las pesquisas. El TSJ de Madrid señala que la calidad del documento presentado es tan pobre que, aunque se imputan delitos concretos, estamos ante «una denuncia».

Por su parte, el Ministerio Fiscal informó en el sentido de interesar la inadmisión de la denuncia «por cuanto, además de no reunir los requisitos de una querella y no interponerse por medio de procurador ni está firmada por abogado, requisitos que serían subsanables, el querellante se limita a mencionar unos hechos supuestamente delictivos que no concreta».

De esta forma, Peinado consigue otro aval por parte de otros jueces. Las cuatro querellas archivadas, sin ni siquiera admitidas a trámite, se suman varios recursos de apelación que, igualmente, han tumbado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Precisamente el TSJ de Madrid ha trasladado a Pedro Sánchez y Antonio Camacho –el letrado de Begoña Gómez– que el lugar correcto para mostrar su inconformidad con los criterios adoptados por Peinado son los recursos de apelación dentro del propio procedimiento en el que ambos están personados. En concreto, Sánchez a través del Ministerio Fiscal que dirige el imputado Álvaro García Ortiz, nombrado por él mismo. En este sentido, un voto particular del TSJ de Madrid apuntó a perseguir judicialmente a Sánchez por usar la Abogacía del Estado para sus intereses privados, sabiendo que no tenía recorrido ese movimiento.

Precisamente, esta semana Peinado ha continuado con sus pesquisas en el procedimiento que más preocupa en Moncloa. Ha realizado varias declaraciones testificales. Una de ellas, la del directivo del Instituto de Empresa (IE) Juan José Güemes, entró como testigo y acabó como imputado por las contradicciones con su subordinada –la jefa de Personal del IE–, que dijo que él dio la orden de contratar a la esposa del presidente. A esa trabajadora se le va a perseguir judicialmente por no atender los requerimientos del juzgado.

Por otra parte, en las últimas horas Peinado ha tomado la decisión de recabar los números de cuenta bancaria de la principal imputada y el registro oficial del matrimonio entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Fuentes consultadas por OKDIARIO apuntan a que posiblemente el juez instructor quiere saber en qué calidad se concretó ese enlace. El jefe del Ejecutivo se casó en régimen de separación de bienes, por lo que los ingresos de Begoña Gómez no deberían acabar en cuentas de Sánchez. Igualmente, está como telón de fondo la herencia de Sabinano Gómez, conocido por tener empresas de saunas donde se ejercía la prostitución en el centro de Madrid. Ese empresario falleció hace escasos meses y el dinero ha podido pasar a ser propiedad de sus hijos, entre ellas, a Begoña Gómez.

En este contexto, Peinado tiene por delante varios meses más de instrucción. El caso se abrió en abril de 2024 y al menos seguirá investigando hasta abril de 2025. Posteriormente, podría prorrogar el caso por períodos de 6 meses.

Entre las líneas de investigación abiertas está cómo Begoña Gómez consiguió la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, si se apropió con su empresa privada de un software desarrollado desde el centro académico, si cometió usurpación de funciones al firmar unos pliegos para la contratación de ese desarrollo informático, o, entre otros asuntos, si se aprovechó de una asistenta del Gobierno de España adscrita al Ministerio de Presidencia para sus negocios privados.