C’s desvía a “técnicos del partido” la culpa del agujero en el voto telemático tras el ‘pucherazo’

Según la dirección de Ciudadanos consultada por OKDIARIO, los nombres de estos técnicos no pueden ser revelados porque lo prohíbe la "ley de Protección de Datos". Ellos fueron los que manejaron el sistema de voto telemático en que se colaron 82 votos "nulos" o fraudulentos.

¿Quién administra el sistema telemático de Ciudadanos y puede tener acceso a las contraseñas de los afiliados? Tras la rescisión del contrato comercial con la empresa externa Monomio Media SL el año pasado, la dirección de Ciudadanos señala que esa tarea ha sido asumida por “técnicos del partido”. Juez y parte en el vodevil de las últimas primarias en la formación centrista que han acabado en un intento de pucherazo en Castilla y León y con la sombra de la duda sobre los procesos en Madrid, Murcia y Cantabria.

Según fuentes oficiales del partido de Albert Rivera consultadas por OKDIARIO, los nombres de estos técnicos, que no ostentan ningún cargo orgánico, no pueden ser revelados porque lo prohíbe la “ley de Protección de Datos”. Ellos fueron los que manejaron el sistema de voto telemático en que se colaron 82 votos “nulos” o fraudulentos, la mayoría a favor de la candidata oficialista en Castilla y León, la ex consejera del PP Silvia Clemente. OKDIARIO ha tenido acceso a los alrededor de 50 sufragios irregulares que se efectuaron en la madrugada del pasado sábado al domingo, todos a favor de Clemente para declinar la balanza. Este medio reproduce uno emitido a las 03:50:43 horas del 9 de marzo.

El voto fue certificado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), cuyo sello temporal tiene contratado Ciudadanos. Sin embargo, tal y como viene denunciando el sector crítico, la FNMT sólo se limita a expedir ese sello que acredita que un día y a una hora determinada se emitió un voto a favor de un candidato. Pero, y aquí está la clave, no comprueba la identidad del votante, es decir, no hay ningún mecanismo de autenticación del mismo.

¿Quién debería haber detectado a tiempo este fraude? Pues quienes gestionan el sistema de voto telemático, que en este caso, según la dirección de Albert Rivera, fueron “técnicos” de la propia organización, la misma cuya aparato había avalado a Silvia Clemente frente al ex diputado y responsable de Sanidad de C’s, Francisco Igea.

Fue una auditoría realizada a posteriori por Garantías la que constató que estos votos no se podían adjudicar a emisor alguno

El secretario de Organización de Ciudadanos, Francisco Hervías, manifestó el lunes que nadie del personal del partido se percató de que en las primarias para la candidatura a la Presidencia de la Junta de Castilla y León había un desfase de 82 votos, algo que finalmente se comprobó gracias a una “auditoría” llevada a cabo por la Comisión de Garantías y Valores del partido. Fue una auditoría realizada a posteriori la que constató que estos votos fraudulentos no se podían adjudicar a emisor alguno, por lo que fueron anulados.

Se da la circunstancia de que la dirección de C’s llegó a anunciar a Clemente como ganadora de las primarias, si bien a raíz de una denuncia interna presentada por la candidatura de Igea, la Comisión se vio obligado a paralizar su proclamación. Un grupo de jóvenes de Ciudadanos Burgos, cercanos a Igea, se percataron de esos sufragios sospechosos. ¿Y los gestores del sistema, esto es, el personal técnico del propio partido? No estuvieron rápidos. Con todo, Ciudadanos mantiene que la “incidencia” sí fue percibida y que la victoria de Clemente se anunció por “las prisas” y por un “error humano”. Se desconoce todavía la identidad de quién o quiénes cometieron ese error.

“No dio tiempo”

Hervías, cuyo departamento de Organización tiene acceso a todos los ficheros de afiliados, señaló que resultados se sacaron “rápidamente” en 24 horas desde que concluyó el proceso, por lo que “no dio tiempo a una exhaustiva auditoría” de todas las votaciones.

El dirigente naranja admitió que era “evidente” que no se detectó el desfase de sufragios en los resultados, pues si hubiera sido así no se habrían publicado los mismos o se habría iniciado antes la auditoría “exhaustiva”. Una versión que choca con la ofrecida por el secretario general de C’s, José Manuel Villegas, quien señaló que la “incidencia” en Castilla y León se detectó “desde el primer momento”.

Hervías añadió que “todos los procesos son mejorables”, por lo que de cara a próximos procesos de primarias, llamó a evitar que “las prisas mediáticas a la hora de dar resultados, marquen los tiempos”.