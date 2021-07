Tremendo zasca de un concejal de Vox a una concejal socialista en al Ayuntamiento de la localidad valenciana de Burjasot. Yolanda Andrés acusó durante un pleno a José Vicente Aguilar de ser un «homófobo y un machote» y recibió una contestación que la dejó sin palabras: «No todos los de Vox tenemos que ser heterosexuales».

José Vicente Aguilar confesó así que es homosexual y dejó sin argumentos a la concejal socialista de Bienestar Social. Todo sucedió el pasado martes durante el pleno del Ayuntamiento mientras se debatía una moción presentada por el PSPV-PSOE, el PP, Compromís y Totes Podem para sumarse a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

El partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal no compartía esta iniciativa por lo que el concejal votó en contra. Por su postura recibió ataques e insultos de toda la izquierda. «Homófobo», «racista» o «machote» fueron algunos de los ‘bonitos’ calificativos que recibió José Vicente Aguilar.

«Los discursos de odio por parte de miembros de algunos partidos han aumentado en varios países europeos. No sé qué pasaría si su partido llegara al poder. Deben imaginar un mundo ideal de hombres bien machotes que hoy deben estar revolviéndose en su silla», le dijo la concejal socialista de Bienestar Social, Yolanda Andrés.

Harto de los ataques, el concejal de Vox optó por silenciar al PSOE y Podemos y hacer una confesión personal: es gay. «Usted da por hecho mi condición sexual. Le invito a mi casa un día a que conozca usted a mi pareja y luego debata usted sobre mi condición sexual», dijo.

«No me va a hacer mejor persona la condición sexual que tengo. Me importa un carajo lo que opinen los demás. No me he sentido discriminado por nadie», aseguró el edil de Vox.

Aguilar, además, explicó por qué su partido votaba en contra de la moción del resto de grupos: «La Constitución ya refleja en su artículo 14 que todos los españoles somos iguales antes la ley, no estamos en contra de las personas gays, transexuales, bisexuales ni heterosexuales, si no que estamos en contra de los chiringuitos que se montan para conseguir votos, y eso es lo que ustedes es lo que ustedes hacen».