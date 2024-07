La Complutense denuncia ante el juez la «falta de colaboración» de Gómez en su investigación interna

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado al juez Juan Carlos Peinado sobre los avances de su investigación interna en el caso Begoña Gómez. El centro critica en su escrito «la falta de colaboración» de la esposa de Pedro Sánchez y de su equipo de la cátedra extraordinaria que Gómez dirige. Desvela, asimismo, que enviaron a Gómez un correo electrónico solicitando información y la convocaron a una reunión presencial, que fue anulada por la mujer de Sánchez. Aunque Begoña Gómez confirmó la recepción del mensaje, no proporcionó la información requerida. Posteriormente, ella pospuso la reunión física por «motivos personales».

Fue el 11 de junio cuando la Complutense envió un email a la directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva y al codirector, el profesor José Manuel Ruano. Al día siguiente, Begoña Gómez respondió confirmando la recepción del correo y aseguró que estaba recopilando la información solicitada: «Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy recabando la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo. Begoña Gómez». Sin embargo, la UCM informa al juez: «A día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado».

Además, el 24 de junio, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales convocó una reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la cátedra para evaluar la situación y la información requerida. Sin embargo, la reunión fue pospuesta a solicitud de Begoña Gómez por «motivos personales», lo que también se menciona en el completo informe de 21 páginas que ha llegado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y que tiene la firma de un letrado de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica de la UCM.

La UCM concluye que las actividades de investigación realizadas y sus capacidades como universidad no le permiten llegar a una conclusión definitiva sobre un posible perjuicio a su patrimonio. Denuncian, además, «la falta de colaboración de ciertos intervinientes». Así, solicita al órgano judicial que se consideren las manifestaciones contenidas en su informe para determinar si se han cometido conductas irregulares por parte de los órganos de dirección de la cátedra que pudieran haber causado daño a la universidad.

Email de Begoña Gómez.

Finalmente, la Complutense pide al juez Peinado personarse contra Begoña Gómez si se confirman los indicios de apropiación indebida. Recuerdan que el 18 de junio ya solicitaron ser reconocidos como «posible perjudicado», pero el juez lo desestimó. Ahora, la UCM refuerza su petición detallando las diligencias internas practicadas para ver si existió «apropiación indebida» de recursos. Por ejemplo, han confirmado que Gómez firmó la recepción de ciertos encargos fruto de contratos de la cátedra y el registro de dos marcas a su nombre, a espaldas de la universidad. También menciona la creación de la empresa privada Transforma TSC SL, registrada en el Registro Mercantil desde noviembre de 2023. Todo ello usando el concepto central de la cátedra que se otorgó a Gómez, es decir, la Transformación Social Competitiva.