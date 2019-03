Ciudadanos y UPN concurrirán juntos el 26M para formar gobierno en Navarra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado el principio de acuerdo con UPN para que ambos partidos concurran en coalición electoral en los comicios del 26 de mayo con el objetivo de garantizar un gobierno constitucionalista en la comunidad foral de Navarra.

Rivera ha hecho este anuncio, del que se darán más detalles, en declaraciones a los periodistas tras el acto de homenaje a las víctimas del 11M en el parque de El Retiro en el quince aniversario del atentado. UPN por su parte ha defendido las alianzas electorales que ha cerrado con el Partido Popular y con Ciudadanos mientras ha señalado que se trata de “una apuesta ganadora” entre tres fuerzas que “tienen mucho en común”.

Frente a las críticas de otros partidos navarros, que atribuyen estos acuerdos a “miedo” y “debilidad”, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que “lo que no quieren es que una amplia mayoría refrende un proyecto político en el que varias fuerzas políticas que tienen mucho en común entienden que es lo mejor para someterse a unas elecciones y que así no se disgreguen votos por el camino”.

“Vamos a seguir trabajando para sumar esa amplísima mayoría que creemos que se va a formar, primero en las elecciones generales y luego en las municipales y forales en Navarra. Creemos que la apuesta que está haciendo UPN va a ser ganadora, con unas ideas claras, fortaleciendo el autogobierno, porque Navarra, como comunidad diferenciada dentro de España tendrá siempre mucho más autogobierno que Navarra como una provincia más del País Vasco”, ha sostenido.

Por otro lado, Carlos García Adanero ha afirmado que “no está contemplada” la opción de que Vox se sume a este acuerdo. Además, ha señalado que cuando el Consejo Político de UPN apoyó la alianza con el PP “no se estaba negociando con Ciudadanos”, por lo que en aquel momento sólo se habló del acuerdo con el PP.

Además, sobre el voto de UPN para la investidura del presidente del Gobierno de España, a la que podrían optar el PP o Ciudadanos, García Adanero ha señalado que “lo que no se puede es votar a dos candidatos, pero tampoco creo que haya dos candidatos”. “Primero vamos a ir cerrando los acuerdos y cuando llegue el momento procesal oportuno, se podrá votar al que sea candidato. Si no existe candidato, no se puede votar, y se votará al que sea candidato“, ha señalado, para explicar que no será preciso modificar el pacto con el PP por este asunto.

Por su parte, la presidenta de los ‘populares’ navarros, Ana Beltrán, ha respaldado también la posibilidad de que UPN apruebe una alianza con Ciudadanos. “Es una gran noticia porque es bueno para Navarra y es bueno para España, es bueno para sacar a Sánchez del Gobierno de España y para sacar a Barkos del Gobierno foral. Navarra está seriamente amenazada, Navarra está con grave riesgo de desaparecer si vuelve a gobernar el cuatripartito y ante momentos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales”, ha asegurado.

Ana Beltrán ha destacado “la gran generosidad de estos tres partidos, que hemos antepuesto el interés general por encima del interés de los partidos”. “Es fundamental para poder sacar del Gobierno a una presidenta y a un cuatripartito que está haciendo un daño irreparable para Navarra. Navarra sigue los pasos de Cataluña y hay que hacer algo con muchísima urgencia”, ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de que ella integre alguna de las listas electorales de esta candidatura conjunta, Ana Beltrán ha afirmado que no es el momento de hablar de ello.