Cayetana, San Gil y Díez ante la manifestación del 21-E: «Hay que pasar de la resistencia a la ofensiva»

Cayetana Álvarez de Toledo, María San Gil y Rosa Díez son tres de los rostros más conocidos que están detrás de la manifestación del próximo sábado 21 de enero en la madrileña Plaza de Cibeles, Por España, la democracia y la Constitución. OKDIARIO las ha reunido para hablar de por qué consideran importante que los españoles secunden esta protesta, por qué también deben estar ahí los partidos políticos constitucionalistas y hacia dónde está llevando España Pedro Sánchez.

Si algo en lo que las tres coinciden, y por eso organizan esta manifestación, es que hay que pasar «de la resistencia a la ofensiva». «Sobran los motivos para manifestarse, hay que tomar conciencia de que las instituciones democráticas no se defienden solas», opina Rosa Díez, quien subraya que «somos ciudadanos con derechos, pero también con deberes», y uno de ellos es «defender los valores constitucionales que nos unen» frente al «feroz ataque» por parte del Gobierno de España al que se están viendo sometidos.

«La situación es tan dramática que no podemos quedarnos callados», insiste María San Gil, al tiempo que insta a la gente a «salir del silencio y la indolencia». Además, para la impulsora de la plataforma Neos y ex presidenta del PP vasco, es importante no quedarse sólo en la «euforia» de la manifestación, sino también plantearse qué hay que hacer a partir de ahí.

Por su parte, Álvarez de Toledo cree que tendrían que haber sido los políticos los que lideraran esta manifestación. «Nos pagan para eso», lanza como diputada del PP en el Congreso, aunque agrega, resignada, «que si los partidos no lo hacen, ciudadanos decentes, demócratas, militantes de la democracia, acaban viéndose obligados a asumir un papel que no es el que les correspondería en una sociedad que está funcionando de manera sana».

Tanto PP como Vox y Ciudadanos acudirán a la marcha, aunque Santiago Abascal será el único de los líderes que estará presente, mientras que ni Albero Núñez Feijóo ni la nueva líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, van a estar en Cibeles el próximo sábado.

Álvarez de Toledo califica a Sánchez como un «rupturista» que ha encontrado en la «ruptura del orden constitucional la oportunidad para perpetuarse en el poder, que es su objetivo esencial».

Para la que fuera portavoz de los populares en la Cámara Baja, el socialista quiere «entregar Cataluña a ERC y el País Vasco a Bildu a cambio de seguir en la Moncloa». «Es decir, destruir un orden basado en la reforma, en el consenso y en el concepto de Nación de ciudadanos libres e iguales por un desorden basado en la ruptura, el guerracivilismo, el enfrentamiento entre españoles y el colectivismo identitario», explica.

La diputada desgrana los planes de Sánchez como «primero, el asalto definitivo a la Justicia», y, en segundo lugar, «un referéndum de autodeterminación disfrazado de otra cosa bajo un eufemismo en Cataluña».

Como tercer paso, cree que el Gobierno va a buscar «la ilegalización, la deslegitimación de la alternativa, probablemente a través de un proceso de, como mínimo, la ilegalización moral de Vox para intentar destruir una alternativa política». En este punto, Álvarez de Toledo ha recordado que «el Partido Popular sólo podría formar una alternativa pactando con Vox», antes de concluir que el último paso de ese plan pasa por el «debilitamiento de la Corona».

A pesar de la «dramática» situación que atraviesa España con este Ejecutivo, Rosa Díez defiende que la manifestación tiene que ser «una fiesta democrática» que emule el gran éxito de la movilización en defensa de la unidad de España que se vivió el 8 de octubre de 2017 en Barcelona tras el referéndum ilegal del 1-O.

Interrogadas sobre la posibilidad de que la izquierda trate de deslegitimar la marcha aireando la llamada «foto de Colón», San Gil tiene claro que no le da «ningún complejo». «Hay que quitarse el complejo de lo que opine La Sexta y lo que opine la izquierda, hay que hacer las cosas que entendemos que tenemos que hacer», apostilla.

Aunque las tres resaltan que vienen de espectros ideológicos diversos, están «unidas por lo esencial», que es «la defensa de la libertad, la igualdad y la Nación española como garantía de esos valores». Por ello, llaman a todo el mundo que comulgue con eso, venga de donde venga, a salir a la calle el próximo 21 de enero.