Un CDR encapuchado agrede al periodista Cake Minuesa y le rompe la nariz

Un CDR con la cara tapada ha agredido al periodista Cake Minuesa de un puñetazo que le ha llegado a tirar al suelo. Los hechos han ocurrido mientras Minuesa se encontraba cubriendo una movilización de los CDR en la Vía Layetana en Barcelona.

El periodista Cake Minuesa ha sido agredido en Barcelona por un encapuchado de los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR). El radical separatista le ha propinado un puñetazo y como consecuencia le ha roto la nariz. Los hechos han ocurrido mientras Minuesa se encontraba cubriendo la movilización de los CDR en la Vía Layetana de la Ciudad Condal con motivo del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez este viernes, 21-D.

Un miembro de los CDR con la cara tapada para no ser identificado ha sido el que ha golpeado con un puñetazo al periodista de Intereconomía y colaborador de OKDIARIO. El puñetazo ha llegado a provocar el derribo del periodista. Otros manifestantes que se encontraban en el lugar de los hechos se han acercado para tratar de poner paz y ayudar a Minuesa para que recuperara la verticalidad.

Instantes después, Cake Minuesa se ha tenido que limpiar la sangre de la nariz con un pañuelo mientras se escuchaban gritos de “¡Eso es Ketchup!” y “¡Es un montaje!” de algunos radicales separatistas. El periodista se encontraba haciendo una pieza para el canal de Intereconomía. Una persona que llevaba lazos amarillos ha ayudado a Minuesa a limpiarse la nariz. “¡Es lo que está queriendo!”, ha gritado también otro de los manifestantes separatista.

“Yo estoy bien. Al final lo que se demuestra es que estos que me están insultando, no tenían nada más que hacer que golpearnos”, afirma Minuesa a cámara mientras se limpia la sangre que le sale de la nariz. “¡Son dos y gracias a nosotros no han seguido!, ¡Claro que no estoy contento, pero si venís a provocar, hay gente que no tiene autocontrol“, le dice un manifestante al periodista antes de volver a la concentración.

Apoyo de Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha sido el primero en apoyar al periodista en las redes sociales por esta agresión y arremetido contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por “instigar” a los CDR a “apretar”. “¿Esta era la revolución de las sonrisas? Ya vemos que la instigación de Torra para que los CDR aprieten acaba en puñetazos a periodistas. Hay que ilegalizar esta kale borroka independentista, y romper el diálogo vergonzante con quien les jalea. Mi solidaridad con Cake Minusea”, ha afirmado Casado en su perfil de Twitter.