El Ayuntamiento de Barcelona con el voto a favor de Podemos apoya la huelga de hambre ‘fake’ de los golpistas presos

La comisión de Presidencia de Barcelona ha acordado este miércoles una declaración institucional para expresar su “pleno apoyo” a la decisión de los dirigentes independentistas presos Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull de realizar una huelga de hambre.

La declaración institucional ha sido promovida por el PDeCAT y ha contado con el apoyo del Gobierno de Podemos, de ERC, la CUP y los dos concejales no adscritos –Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé–, para apoyar las acciones judiciales para “lograr que se revise una prisión provisional totalmente injusta”.

El texto también exige al Tribunal Constitucional (TC) que resuelva los recursos de amparo presentados por los soberanistas presos, algo que se notificará a la Generalitat, al Parlament, al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, además del TC.

La huelga de hambre

El ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, y el ex presidencia de la ANC, Jordi Sánchez, iniciaron hace unos días en la prisión de Lledoners una huelga de hambre. El objetivo de esta huelga es internacionalizar el discurso separatista por el juicio del 1-O e intentar que los médicos no les den su aprobación para el traslado en furgón a cárceles de Madrid y la asistencia al juicio en el Tribunal Supremo.

Los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull también se han unido a esta iniciativa. Miembros del Govern han anunciado que se unirán a la huelga de hambre de los golpistas encarcelados, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Aunque en el caso del ‘president’, sólo lo hará durante 48 horas.