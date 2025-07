La AEMET no da tregua: llega una DANA que pone a España en alerta por lluvias y granizo

Pone en alerta a España la AEMET al explicar lo que llega esta semana y puede afectarnos de lleno, tenemos que estar preparados para lo peor. Los expertos no dudan en adelantarse a todos con algunas novedades que pueden acabar siendo claves y que en cierta manera acabarán apostando claramente por un giro importante de guion. Tocará estar pendientes de un cielo que puede llegar a estar más inestable de lo que sería habitual después de una gran ola de calor que nos ha afectado de lleno.

Nuestro país se prepara para un verano que realmente puede darnos alguna que otra sorpresa, con la mirada puesta a un notable giro de guion que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Estamos ante una estación del año en el que las alertas por un calor intenso pueden acabar siendo una realidad que nos afectará en gran parte del territorio. Un país dividido entre las altas temperaturas y una inestabilidad que puede llegar desde cualquier parte y que en cierta manera nos obliga a replantearnos un giro de guion importante en nuestros planes. La previsión del tiempo de la AEMET no da tregua.

Los expertos de la AEMET no dan tregua

Lo que parecía imposible, ha llegado antes de tiempo y con una fuerza descomunal. Hemos tenido un invierno y un otoño o primavera, más lluviosos de lo habitual. Dejando atrás una alerta por sequía que había dejado una naturaleza en serios problemas, pero con la mirada puesta a este cambio que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Tocará estar muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, acabará marcando una etapa que puede acabar siendo esencial en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo un problema. Media España está de vacaciones esperando ver un cambio que ayude a organizar unos planes que están muy relacionados con el aire libre.

La AEMET no duda en apostar claramente por un giro destacado que puede convertirse en el peor aliado posible de unos días de descanso. Parece que no habrá tregua si tenemos en consideración un giro destacado de tiempo que puede acabar siendo el que nos marque muy de cerca en estos próximos días. Es hora de estar muy pendientes de una previsión del tiempo que nos trae más de una sorpresa y alerta.

España está en alerta por lo que llega esta semana

Los expertos en el tiempo no dudan en apostar claramente por una situación que pone directamente los pelos de punta. Nos espera un importante cambio en estos días en los que parece que la inestabilidad acabará siendo un plus que puede afectarnos de lleno y que tendrá sus consecuencias.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Aumento progresivo de la estabilidad que dejará en general cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad de evolución en áreas de montaña del interior y zonas aledañas. El norte peninsular y la fachada mediterránea se apartan de esta descripción general debido a la entrada de aire húmedo que favorecerá la presencia de nubosidad baja con lloviznas débiles en el norte y lluvias o chubascos débiles en el este, más frecuentes en Cuenca, el extremo sur de la Ibérica, cabo de la Nao y litorales de Cataluña y, donde es probable que los chubascos sean persistentes y fuertes. No se descarta algún chubasco débil en Baleares, localmente fuerte en Ibiza y por la tarde en zonas de montaña del interior. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas donde se esperan precipitaciones débiles. Temperaturas máximas en ligero descenso en la fachada mediterránea y archipiélagos, más acusado en el suroeste peninsular, donde puede ser localmente notable, y en ascenso en el extremo norte. Temperaturas mínimas en descenso salvo en Extremadura, donde no se esperan cambios o algún ascenso ligero. Las máximas se mantendrán todavía con valores que superan los 34-36 grados en amplias áreas del suroeste peninsular y en el sudoeste de Galicia, incluso los 38 en el Guadalquivir, Tajo y Guadiana. En la mitad sur y en los litorales mediterráneos no se espera que las mínimas desciendan de 20 grados».

Las tormentas serán las protagonistas en algunos puntos del país: «Tormentas y probables chubascos fuertes en litorales de Cataluña y en Ibiza. Se esperan temperaturas máximas significativamente altas, superando los 34-36 grados en el Bajo Ebro, sudoeste de Galicia e interior de la mitad sur peninsular, incluso los 38 en el Guadalquivir y Guadiana. Viento con intervalos fuertes de cierzo en el Bajo Ebro, de tramontana en Ampurdán y Baleares y del nordeste en las costas gallegas».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, del norte y este en el archipiélago, de componente este en la fachada mediterránea, del oeste y sur en el interior de la mitad sur y del norte de intensidad moderada en la mitad norte. Cierzo y tramontana moderados con intervalos fuertes en el bajo Ebro y en el Ampurdán. Vientos moderados de componente norte o nordeste en el litoral gallego y cantábrico, sin descartar intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en las costas gallegas. En Canarias, alisio moderado sin descartar algún intervalo de fuerte».