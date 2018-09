Un monje separatista de Montserrat anima a tener un “ejército completo” para hacer la ‘república’

Hilari Raguer, monje de la abadía de Montserrat desde 1954 y defensor del separatismo catalán, anima a que la hipotética Cataluña independiente se dote de un “ejército completo”. “Como país independiente, Cataluña debe tener un ejército”, ha afirmado Raguer en una entrevista concedida al digital independentista ‘Vilaweb’.

El motivo de la entrevista es su último libro, titulado ‘Escritos dispersos de historia‘, una recopilación de textos y conferencias sobre la guerra civil española, la iglesia, Cataluña y el Concilio Vaticano II. Hilari Raguer (Madrid, 1928) es doctor en Derecho Civil y ha estudiado el papel de la Iglesia durante la II República y la Guerra Civil española.

En este libro muestra su admiración por Raimon Galí y Joan Sales. Galí fue un historiador y escritor nacido en Barcelona que se exilió en países como Francia, Cuba y México tras el final de la contienda española. Sales fue un escritor y poeta catalán que también se exilió tras combatir en el bando republicano durante el conflicto militar.

“Con Galí entiendo la necesidad de huir de esta idea que es anticatalán todo lo que es militar. Y por ‘militar’ entiendo no sólo el ejército, sino guardias municipales, agentes rurales, bomberos. Entiendo un sentir de servicio y de disciplina. Esto lo necesitamos. Necesitamos Traperos“, señala el monje separatista en esta misma entrevista.

OKDIARIO reveló el pasado mes de febrero que el Govern liderado por el fugado Carles Puigdemont realizó varios informes antes del referéndum ilegal del 1-O en los que se planteaba la posibilidad de que una eventual Cataluña independiente contara con un Ejército integrado por entre 18.000 y 22.000 efectivos, sin servicio militar obligatorio e integrado en la OTAN.

Hilari Raguer es también admirador de Oriol Junqueras, con el que pretende escribir un libro sobre la historia de la iglesia catalana contemporánea. “A cuatro manos. Será la excusa para irlo ver a la cárcel. Yo lo conozco hace muchos años. Del programa ‘En Guardia’. Le admiraba porque sabía de todo. Yo sé de iglesia y de la guerra de 1936-1939. Que no me saquen de aquí. Pero Junqueras sabe de todo. Y con una memoria tremenda”, afirma el religioso.

“Yo soy independentista desde el año 1949. Pero, para mí, la novedad son dos cosas: ahora perdemos el miedo de decir que somos independentistas. No digo que mañana consigamos la independencia, pero mira, en el libro ‘Ser independentista no es ningún pecado’, me pedían, cuando tenía 85 años, si creía que lo vería. Y siempre decía: ‘Sí. Primero por la fuerza del independentismo. Y segundo, por los grandes progresos de la medicina. ‘”, añade el monje de la abadía de Montserrat.

Montserrat, fortaleza separatista

No es la primera vez que la Abadía de Montserrat se presta a ser el altavoz del separatismo catalán. A principios del pasado mes de febrero, los monjes del Monasterio rogaron a Dios durante una plegaría por el Govern de Carles Puigdemont y los golpistas encarcelados.

“Al llegar a esta hora vespertina, rogamos por el restablecimiento del gobierno catalán y por la libertad de los consejeros elegidos democráticamente. Roguemos al Señor: Señor ten piedad, Cristo ten piedad”, fueron las plegarias que pronunciaron los monjes en esta ceremonia religiosa.

El abad de Montserrat, Josep Maria Solé, criticó desde el principio el encarcelamiento de los ex miembros del Govern de Cataluña, alegando que “dificulta la construcción de puentes de diálogo”. Otro de los monjes de esta congregación, Josep Miquel Bausset, llamó a la revolución durante una homilía y apeló a la Iglesia a “no callar como si no pasase nada” ante la situación de Cataluña bajo la intervención del 155.