Un separatista amenaza a un mosso: “Como un doberman iré a por ti, si me rompen la cara tú morirás”

Los independentistas, el PSC y los Comunes se han negado a condenar este miércoles en el Parlament la violencia desatada en las calles por la CUP y los CDR tras la detención del ex presidente Carles Puigdemont en Alemania.

No sólo descartan condenar esta violencia, sino que niegan que exista. Pero basta contemplar escenas como la del vídeo acompaña a esta noticia, para comprobar la progresiva batasunización del fracasado proceso de independencia.

Las imágenes han sido tomadas esta misma semana en Barcelona. Un independentista se dirige a los Mossos d’Esquadra intentando intimidarles, y acaba amenazándoles de muerte. “¿Vais a repartir hostias?“, pregunta desafiante a los agentes, “porque yo hago gimnasia, estoy igual de cachas que vosotros. Si me tengo que romper la cara, me la rompo”.

Y a continuación advierte a uno de los mossos, cada vez más desquiciado: “Si te giras, como un doberman iré a por ti, ¿vale? Me da igual morir. Defiendo la tierra, defiendo la libertad, la democracia, poder hablar. Y si voy a hablar y tú me vas a vacilar: ‘Aparta, que te rompo la cara’. Yo seré el primero. A mí tus compañeros me romperán la cara, pero tú morirás conmigo. Tú morirás conmigo”.