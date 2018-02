El manifiesto de la huelga feminista en Cataluña habla de “cargas” y “agresiones sexuales” el 1-O

La huelga feminista convocada el 8 de marzo, que llama a todas las trabajadoras a parar, está tomada por la política y es desde hace semanas un arma arrojadiza. Si en el ámbito nacional es la izquierda la que quiere asegurar votos abanderando esta reivindicación, en Cataluña no son otros que los independentistas los que alzan la voz supuestamente por la mujer -ya antes se aprovecharon de asuntos tan sensibles y dolorosos como los atentados de Barcelona y Cambrils– para nuevamente colocar sus proclamas contra España.

El manifiesto que llama a la huelga en esta comunidad se refiere explícitamente a las “cargas policiales” del pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal. Al texto consensuado para todo el territorio nacional, en esta región han decidido incluir expresiones como “escalada de represión” y hasta “agresiones sexuales”, achacándolas a los servidores públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados para velar por el orden público y el cumplimiento de la ley.

@caladona ha decidit imposar “etiquetes” al Manifest del 8M en qüestions en què no existeix consens com la prostitució. No li donarem però la satisfacció al patriarcat de no fer vaga 💜💪🏻 @ciktricstrans #sensemanifest #anemdevaga #internacionalistes #abolicionistes pic.twitter.com/o0X9J5MfAD

— Parlon#apeudecarrer (@nuriaparlon) 25 de febrero de 2018