Una madrileña viviendo en el País Vasco dice esto de su nueva vida y le responden: «La gente de allí»

Rebeca Alfayat, una madrileña que ama Madrid y que ahora vive en el País Vasco, se ha hecho viral tras publicar un vídeo en las redes sociales en el que habla sobre su vida en el norte de España y la diferencia de vivir en la capital de España. Una decena de personas han respondido de forma positiva a esta publicación que cuenta con miles de reproducciones. Consulta en este vídeo todo lo que debes saber sobre el vídeo viral del momento.

Es algo que se ha convertido en una práctica a seguir por muchas personas y más después de la pandemia: abandonar las grandes ciudades rumbo a lugares más pequeños. Esto también se ha incrementado visto el aumento indiscriminado de los precios de la vivienda y los pisos de alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona. Las políticas del Gobierno de Sánchez han echado a muchos ciudadanos de las grandes ciudades.

Rebeca Alfayat se ha mudado de Madrid rumbo al País Vasco y ha relatado sus vivencias en este vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok. «Viviendo en Eusaki», reza el titular del vídeo en que esta madrileña que vive en el País Vasco ha contado cómo han sido sus primeros meses viviendo en el norte.

Lo que dice una madrileña que vive en el País Vasco

«Quiero transmitirle a mi gente preciosa de Madrid lo que estoy aprendiendo de vivir lo que llamamos aquí el norte. Estoy viviendo en Euskadi», comienza diciendo en los primeros segundos del vídeo.

«Eso de tener el monte y la playa cerca me está haciendo reconectar más con las cosas sencillas y perfectas que tiene la vida. Siento como si fuera domingo todos los días», informa a sus seguidores sobre los placeres de vivir cerca del mar y la montaña.

@rebecaaalfayat, como se hace llamar en las redes sociales, también define muy bien la personalidad de los ciudadanos que habitan en el País Vasco. «Allí hay muchas personas con esa esencia bonita de la naturalidad», cuenta. «Allí no se pone tanta energía en las cosas que a veces ponemos aquí en Madrid», dice y cita un ejemplo. «Por ejemplo, la imagen y tener que estar perfectas en todo momento. También es cierto que allí no están tan saturadas de tantísimas cosas como tenemos aquí, que hay mil planes por todas partes», relata.

Rebeca también deja claro que «Madrid me encanta y la amo, pero sí que es cierto que necesitaba reconectar un poquito con esta vida y ponerlo un poquito en balanza». Para finalizar, también deja claro que está «aprendiendo otras culturas y estoy dejándome abrazar por la gente de allí». Este vídeo cuenta con un buen número de comentarios, principalmente de ciudadanos del País Vasco que le dan la bienvenida y que «disfrute de la experiencia».