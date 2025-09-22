Prepárate para flipar: Lidl tiene la planta que espanta las malas vibraciones y atrae la prosperidad a tu casa

Hay detalles que cambian por completo la sensación de un hogar. Puede ser una vela, un cuadro especial o, como en este caso, una planta que no sólo decora, sino que además tiene fama de atraer prosperidad y mantener las malas energías lejos de casa. Si alguna vez has escuchado hablar de las plantas que protegen el ambiente, la sansevieria seguro que estaba en esa lista. Pero no hace falta gastar un dineral para tener una de estas plantas en casa. Lidl la tiene en su catálogo y, la verdad, el precio sorprende.

Por sólo apenas 6,99 euros puedes encontrar ahora en Lidl una serie de plantas verdes de fácil cuidado, entre las que está la sansevieria que se vende en un tamaño de entre 55 y 70 centímetros de altura. Viene en una maceta de 17 cm de diámetro, lista para colocar donde quieras. Es barata, resulta vistosa y se adapta a casi cualquier rincón de la casa, desde el salón hasta la entrada. Aparte de su atractivo estético, la sansevieria es conocida por su resistencia. Sobrevive con poco riego, soporta diferentes temperaturas y no exige grandes cuidados. Es la planta perfecta para quienes quieren un toque verde en casa sin complicarse. Y claro, si además le sumamos la creencia de que limpia la energía y atrae la prosperidad, entendemos por qué está volando de los estantes de Lidl.

La planta de la prosperidad que se agota en Lidl

La sansevieria, también llamada lengua de suegra, lleva siglos formando parte de la cultura popular y, según donde mires, se le atribuyen unos poderes u otros. En algunas zonas de África la consideran una especie de planta protectora, mientras que en Asia suele asociarse con la buena suerte y la prosperidad dentro del hogar. Y luego está el feng shui, que la recomienda sobre todo en entradas o rincones de paso, como si hiciera de barrera frente a lo que no interesa que cruce la puerta.

Más allá de las creencias, lo cierto es que hay un punto psicológico que nadie puede negar. Tener una planta así en casa transmite frescura, vida y cierta calma. Y si además crees que aleja lo malo, la sensación de bienestar es todavía mayor. No es casualidad que muchos hogares tengan una o varias sansevierias repartidas por las habitaciones.

Una purificadora natural según la NASA

La sansevieria de Lidl no sólo sirve para decorar un rincón del salón o alegrar el balcón sin demasiadas complicaciones. Tiene algo más detrás. Esta planta, en concreto, llegó a ser analizada por la NASA dentro de un estudio sobre cómo purificar el aire en espacios cerrados. Y los resultados fueron bastante buenos. Se vio que era capaz de absorber sustancias como el formaldehído o el benceno, presentes en muebles, productos de limpieza o incluso en ciertos materiales de construcción. Otro detalle interesante es que libera oxígeno durante la noche, algo poco habitual en las plantas, lo que la convierte en una compañera ideal para dormitorios.

Cuidarla es más fácil de lo que crees

Otra de las grandes ventajas de la sansevieria es que casi se cuida sola. No necesita riegos frecuentes, de hecho, lo peor que le puedes hacer es pasarte con el agua. Lo ideal es esperar a que la tierra se seque antes de volver a regarla. En cuanto a la luz, agradece los espacios luminosos, pero también aguanta en zonas con menos claridad. Es tan versátil que puedes tenerla en el salón, en la cocina o incluso en un pasillo sin problemas.

Esto la convierte en la opción perfecta para principiantes o para esas personas que tienen la creencia de que no existe planta alguna que le sobreviva. Con la sansevieria, lo más probable es que te sorprendas de lo resistente que resulta.

Dónde colocarla según el feng shui

Si te interesa la parte más espiritual, hay lugares de la casa donde esta planta puede potenciar su efecto. En la entrada, por ejemplo, se cree que actúa como un filtro para que no entren malas vibraciones. En el salón, aporta equilibrio y ayuda a mantener la armonía entre quienes conviven. Incluso en el despacho o la zona de trabajo se dice que favorece la concentración y la prosperidad económica.

Aunque creas o no en estas cosas, lo cierto es que la sansevieria siempre queda bien. Su porte vertical y elegante añade un punto de modernidad sin necesidad de recargar el espacio.

En definitiva, cada vez más personas buscan integrar plantas en su decoración como si fueran parte del mobiliario. La sansevieria cumple con ese papel a la perfección. Sus hojas verdes con bordes amarillos combinan con estilos modernos, nórdicos, rústicos o minimalistas. Además, Lidl la presenta en una maceta de diseño sencillo, con rayas verticales en blanco y azul que resultan fáciles de combinar, de modo que por menos de 7 euros bien merece la pena ir a por ella. Gracias a Lidl tendrás la casa bien decorada y el ambiente purificado.