Giro radical para los pensionistas: vais a cobrar 525 euros más a partir de éste día

La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva ayuda para los pensionistas que reciben una pensión no contributiva, que no tengan una vivienda en propiedad y que paguen alquiler. Isabel Díaz Ayuso ha confirmado esta medida sin precedentes que beneficiará a casi 2.500 mayores en la región más próspera de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva ayuda para los pensionistas de 525 euros al mes.

La Comunidad de Madrid sigue tomando medidas ejemplares ante la inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los muchos problemas que tiene un Ejecutivo a la deriva es el de la vivienda y por ello en la Comunidad de Madrid se ha legislado con el objetivo de dar un empujón a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Porque, a pesar de que el presidente siga empeñado en decir que la economía de España va como un cohete, lo cierto es que 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población) en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso ha puesto el foco en uno de los colectivos vulnerables: las personas que son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación. La ayuda, fijada en los Presupuestos Generales del Estado y gestionada por las comunidades autónomas, va destinada a los ciudadanos que no llegan a un mínimo de 15 años de cotización que se exige para ser beneficiario de una pensión contributiva.

La pensión no contributiva de jubilación tiene una cuantía para 2025 de 7.905,80 euros anuales, lo equivalente a 564,70 euros mensuales. Por ello, la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva ayuda de otros 525 euros para las personas mayores de 65 años que carezcan de vivienda propia y tengan que hacer frente al pago de un alquiler de forma mensual. La propia Ayuso lo anunció hace unos días en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Se espera que esta iniciativa nunca antes vista ayude a 2.500 mayores que viven en la región.

🏡 La presidenta @IdiazAyuso anuncia una nueva ayuda de 525 euros para pensionistas no contributivos sin vivienda propia que paguen un alquiler. ✅ La iniciativa beneficiará a casi 2.500 mayores.#DER2025Madrid +Info: https://t.co/6odlvHlfIg pic.twitter.com/7mXMW7JSOL — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 12, 2025

Los 525 euros a los pensionistas

La nueva ayuda de la Comunidad de Madrid será de hasta 525 para los beneficiarios de una pensión no contributiva que no tengan vivienda en propiedad y que estén viviendo de alquiler. Esta ayuda mensual se podrá solicitar a partir del 1 de enero de 2026 y lo podrán hacer los ciudadanos que cumplan con los requisitos que próximamente definirá el Gobierno madrileño a través de sus canales oficiales.

«Vamos a proponer la ayuda al alquiler a mayores con pensiones no contributivas. Queremos sumar esta ayuda a pensionistas no contributivos que tengan problemas para pagar el alquiler. Una situación que desgraciadamente se da en toda España y también aquí. Desde el mes de enero tendrán un complemento de hasta 525 que va a doblegar la insuficiente aportación que hasta ahora reciben del Gobierno», confirmó Isabel Díaz Ayuso en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región.

«Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid beneficiará a casi 2.500 jubilados madrileños que ya reciben un complemento estatal y que no ha sido revalorizado. Esta medida entrará en vigor en 2026, duplicando así las cantidades que actualmente perciben estas personas en situación vulnerable», informó la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid también ha informado a través de un comunicado publicado en la página web oficial que: «En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá recibir esta ayuda el titular del contrato de arrendamiento. En el caso de que sea más de uno, el beneficiario será el primero de ellos».

«La Administración General del Estado abona desde 2007 un complemento a pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, sin vivienda en propiedad y que residan, de forma habitual, en una vivienda alquilada por propietarios con los que no tengan relación familiar o de pareja», indica el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.