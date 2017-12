El Ejército se hace más visible en Cataluña: Cospedal duplicará las maniobras en 2018

La presencia de la ministra de Defensa en las maniobras militares de esta semana en Tarragona no ha pasado desapercibida para observadores políticos y militares. Fuentes parlamentarias del entorno de Defensa la valoran como una muestra de la “dinámica de normalidad” en que ha entrado Cataluña, la misma que se quiere recuperar tras la reducción a un tercio de esas maniobras en los últimos años, y desvinculan esta y otras visitas de la reciente intentona golpista del independentismo.

Pero también subrayan que el hecho de que en este trienio disminuyeran los ejercicios militares, lo que oficialmente se explica por los “recortes presupuestarios”( y no por la escalada del ‘procés’), no significa que no las hubiera. Y que la diferencia es la “mayor visibilidad” que, con respecto al mandato de Pedro Morenés, está dando al Ejército en Cataluña Dolores de Cospedal. Una política que, avanzan, continuará en 2018: Defensa contempla duplicar las maniobras en esta comunidad el próximo año.

La seguridad de las familias españolas

Las fuentes consultadas por OKDIARIO explican que esa “normalidad” que la actual titular de Defensa quiere imprimir en Cataluña, como en el resto de España, la está trasladando ya con visitas como la realizada este jueves al Ejercicio Eagle Eye. Maniobras en las que el Ejército de Tierra participó con una Unidad de Defensa Antiaérea y una compañía de Infantería del Regimiento “Príncipe” Número 3, la Armada con la fragata “Almirante Juan de Borbón” y el Ejército del Aire con seis aviones Eurofighter.

Precisamente, en este ejercicio del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, la ministra sobrevoló Reus escoltada por dos de estas aeronaves, y pudo comprobar sobre el terreno el desarrollo de estas prácticas cuyo objetivo es integrar y coordinar la defensa de España.

Pero además de presenciar personalmente las maniobras, a su término hizo toda una declaración de intenciones: “El Ejército está siempre alerta para defender la democracia e integridad territorial de España”, advirtió Cospedal. Una tarea, la de “defender el orden constitucional y proteger la seguridad de las familias españolas” que la ministra recordó, es la propia Carta Magna la que se la encomienda a las Fuerzas Armadas.

Cospedal visitó Cataluña días después del 1-O

Es por ello que el Gobierno va a hacer más perceptible a nuestros ejércitos desde 2018 y en años venideros en Cataluña, oficialmente “porque ahora la situación presupuestaria lo permite”, indican las fuentes citadas, tras cifrar en una tercera parte la reducción de prácticas militares desde 2014. Ese año hubo casi 80 maniobras en esta comunidad autónoma, por las 52 programadas en 2016 o los 27 realizados en este 2017 que ya termina.

En los últimos cinco años han sido casi 390 las maniobras militares en las cuatro provincias catalanas, la mayoría en los Campos de Maniobras y Tiro de propiedad militar. En ese listado se incluyen asimismo marchas y prácticas topográficas, que suponen “el simple tránsito” por distintos términos municipales, en general lo más próximos a los acuartelamientos de el Bruch (Barcelona) y San Clemente Sasebas (Gerona) y que ya visitó la ministra el pasado 17 de octubre.

Y un dato a añadir en el diseño de Defensa de cara al nuevo año: muy cerca de Cataluña, en Huesca (Aragón) hace 48 horas era la propia ministra de Defensa la que confirmaba el traslado desde Madrid del cuartel general de la División Castillejos, una operación que desplazará a la capital altoaragonesa de 600 a 700 efectivos militares, entre mandos y personal de tropa.