Hoy, 4 de abril de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas en las horas centrales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán notablemente, especialmente en las zonas bajas del interior. El viento será flojo, con variaciones en su dirección a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y ambiente fresco con brisa

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que rondan los 6 grados al amanecer, el ambiente se sentirá fresco, aunque la sensación térmica podría descender un poco más. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:48, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 28 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a unos 10 km/h, creando una brisa agradable.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 21 grados. La humedad, que alcanzará su punto más alto en un ambiente algo cargado, podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Con la puesta del sol a las 20:41, disfrutaremos de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la ciudad sin temor a chubascos.

Nubes amenazantes y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias que podrían alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A lo largo de la jornada, se espera un notable contraste entre la mañana y la tarde. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 6 y 27 grados, la sensación térmica podría descender, especialmente con la llegada de rachas de viento que superan los 30 km/h. Con una humedad que puede llegar al 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Guecho: ambiente cálido y ventoso hoy

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un inicio fresco con temperaturas que rondan los 8°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 24°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a ser igual de cálida. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que generará un ambiente algo pesado. No se espera lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable.

El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable tener precaución si se está al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:49 y poniéndose a las 20:41, Guecho disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisas suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 25 grados. Las brisas suaves de dirección variable acompañarán la jornada, creando un ambiente agradable, sin probabilidades de lluvia que puedan alterar los planes.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el viento ligero. Aprovechar este clima propicio puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la belleza local.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados por la tarde, lo que promete un clima cálido y acogedor. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del sol.