Precio de la gasolina hoy 4 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes previsto salir este fin de semana de Semana Santa, seguramente cojas el coche ya que en Andalucía, no sólo tienes procesiones en las grandes ciudades como Sevilla o Málaga, sino que son muchos los pueblos que bien merecen una visita. Puede que quieras aprovechar y visitar también la costa así que nada como conocer los precios de la gasolina para este sábado 4 de abril, a partir de los datos que refiere el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica que siempre tiene precios actualizados:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas este Sábado Santo:

Gasolina 95 en Sevilla

Gasolinera Utrera en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,319 €/litro.

en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,319 €/litro. E.S. Vistalegre en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,349 €/litro.

en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,349 €/litro. Ballenoil en Cantillana (Calle Alfareros, 11): 1,419 €/litro.

en Cantillana (Calle Alfareros, 11): 1,419 €/litro. Red Car Oil en Los Rosales (Calle Jovellanos, 10): 1,419 €/litro.

en Los Rosales (Calle Jovellanos, 10): 1,419 €/litro. Ballenoil en Écija (Ctra. Cañada del Rosal, 1): 1,419 €/litro.

en Écija (Ctra. Cañada del Rosal, 1): 1,419 €/litro. Petroprix en Calonge (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro.

en Calonge (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro. Plenergy en Sevilla (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro.

en Sevilla (Calle Metalurgia): 1,425 €/litro. Family Energy en Utrera (Ctra. A-376 km 2): 1,429 €/litro.

en Utrera (Ctra. A-376 km 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en La Algaba (Av. de la Industria, 25): 1,429 €/litro.

en La Algaba (Av. de la Industria, 25): 1,429 €/litro. Ballenoil en Camas (Calle Santa Cruz, 4): 1,429 €/litro.

Gasolina 98 en Sevilla

Shell en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,599 €/litro.

en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,599 €/litro. Moeve en Sevilla (SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro.

en Sevilla (SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro. Shell en San José de la Rinconada (SE-8005 km 10): 1,619 €/litro.

en San José de la Rinconada (SE-8005 km 10): 1,619 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Gramil): 1,630 €/litro.

en Sevilla (Calle Gramil): 1,630 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,630 €/litro.

en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,630 €/litro. Shell en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,634 €/litro.

en Sevilla (Av. Alcalde Luis Uruñuela): 1,634 €/litro. Enerplus en Mairena del Alcor (A-392 km 19,9): 1,635 €/litro.

en Mairena del Alcor (A-392 km 19,9): 1,635 €/litro. Galp en Alcalá de Guadaíra (A-92 km 4): 1,639 €/litro.

en Alcalá de Guadaíra (A-92 km 4): 1,639 €/litro. Galp en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,639 €/litro.

en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,639 €/litro. Galp en Sevilla (Av. Andalucía, 44): 1,639 €/litro.

Diésel en Sevilla

Gasolinera Utrera en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,584 €/litro.

en Utrera (Av. San Juan Bosco, 108): 1,584 €/litro. Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río (Finca El Reboso): 1,590 €/litro.

en La Puebla del Río (Finca El Reboso): 1,590 €/litro. E.S. Vistalegre en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,599 €/litro.

en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,599 €/litro. Petroprix en La Puebla del Río (Av. Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro.

en La Puebla del Río (Av. Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Pol. P.I.B.O.): 1,649 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Pol. P.I.B.O.): 1,649 €/litro. A&B en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro.

en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Ctra. a Umbrete km 2,5): 1,649 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Ctra. a Umbrete km 2,5): 1,649 €/litro. QP Bollullos en Bollullos de la Mitación (Av. Juan Pablo II, 6): 1,659 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Av. Juan Pablo II, 6): 1,659 €/litro. Family Energy en Utrera (Ctra. A-376 km 2): 1,669 €/litro.

en Utrera (Ctra. A-376 km 2): 1,669 €/litro. Agla Agroenergética en Bormujos (Av. Juan Diego, 68): 1,669 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para este Sábado Santo:

Gasolina 95 en Málaga

S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,365 €/litro.

en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,365 €/litro. Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,410 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,410 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,429 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Málaga (Av. Velázquez, 113): 1,429 €/litro.

en Málaga (Av. Velázquez, 113): 1,429 €/litro. Fejama 2022 en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,439 €/litro.

en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,439 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás): 1,449 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás): 1,449 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,449 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Calle Pacharán, 25): 1,449 €/litro. Petroprix en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,449 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala): 1,449 €/litro. Ballenoil en Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 36): 1,449 €/litro.

en Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 36): 1,449 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXII): 1,463 €/litro.

Gasolina 98 en Málaga

Galp en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro.

en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro. ES Coloso Churriana en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro. La Trocha en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro.

en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro. Sin rótulo en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro. Shell en Málaga (Av. Velázquez): 1,649 €/litro.

en Málaga (Av. Velázquez): 1,649 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. Los Remedios en Vélez-Málaga (Av. Vivar Téllez, 26): 1,669 €/litro.

en Vélez-Málaga (Av. Vivar Téllez, 26): 1,669 €/litro. Gueroil en Cajiz (A-7 km 264,5): 1,679 €/litro.

Diésel en Málaga

S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,652 €/litro.

en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,652 €/litro. Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Av. Tivoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Av. Tivoli, 19): 1,678 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXII): 1,684 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXII): 1,684 €/litro. Olivarera Trabuco en Villanueva del Trabuco (A-7203 km 2,2): 1,685 €/litro.

en Villanueva del Trabuco (A-7203 km 2,2): 1,685 €/litro. Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,687 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche): 1,687 €/litro. Agla en Pizarra (Ctra. Subzona a Álora): 1,689 €/litro.

en Pizarra (Ctra. Subzona a Álora): 1,689 €/litro. Agla en Villanueva de Algaidas (Av. del Olivar, 9): 1,689 €/litro.

en Villanueva de Algaidas (Av. del Olivar, 9): 1,689 €/litro. Ballenoil en Cártama (Sector UR.21 Parcela 9): 1,689 €/litro.

en Cártama (Sector UR.21 Parcela 9): 1,689 €/litro. Plenergy en Cerralba (Ctra. de Cerralba km 5): 1,689 €/litro.

en Cerralba (Ctra. de Cerralba km 5): 1,689 €/litro. Agraria del Turón en Ardales (Av. Blanes): 1,689 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas este Sábado Santo:

Gasolina 95 en Cádiz

Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Fernando Portillo): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Fernando Portillo): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Medina Sidonia km 1): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Medina Sidonia km 1): 1,424 €/litro. Petroprix en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,425 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,425 €/litro. Plenergy en Jerez de la Frontera (Ctra. Circunvalación): 1,425 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Circunvalación): 1,425 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,428 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,428 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro. Seroil Energy en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro.

Gasolina 98 en Cádiz

ES Coloso en La Línea de la Concepción (Ctra. Comarcal 233 km 5,8): 1,545 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Ctra. Comarcal 233 km 5,8): 1,545 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,609 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,609 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Av. Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Av. Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,619 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,619 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Ctra. del Calvario): 1,629 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. del Calvario): 1,629 €/litro. Tamoil en Jerez de la Frontera (Polígono Sur): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Polígono Sur): 1,639 €/litro. Tarifa Oil en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro.

en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro. Moeve en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,647 €/litro.

en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,647 €/litro. Galp en Jerez de la Frontera (Antigua N-IV km 639,5): 1,649 €/litro.

Diésel en Cádiz

Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,668 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,668 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro.

en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro. Plenergy en Villamartín (Av. de Arcos, 60): 1,679 €/litro.

en Villamartín (Av. de Arcos, 60): 1,679 €/litro. Suministros Mazo en Cádiz (Calle Marqués de Comillas): 1,688 €/litro.

en Cádiz (Calle Marqués de Comillas): 1,688 €/litro. Ballenoil en Sanlúcar de Barrameda (Calle Genil, 1): 1,694 €/litro.

en Sanlúcar de Barrameda (Calle Genil, 1): 1,694 €/litro. Ballenoil en Barbate (Calle Juan XXIII, 2): 1,694 €/litro.

en Barbate (Calle Juan XXIII, 2): 1,694 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,699 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,699 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,699 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,699 €/litro. Ballenoil en San Fernando (C/ Ferrocarril, 34): 1,699 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en este Sábado Santo:

Gasolina 95 en Córdoba

Ballenoil en La Carlota (Calle Ingeniería, 14): 1,399 €/litro.

en La Carlota (Calle Ingeniería, 14): 1,399 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,429 €/litro.

en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Av. Campo de la Verdad): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Campo de la Verdad): 1,429 €/litro. Petroprix en Córdoba (Av. Esteban de Cabrera, 8): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Esteban de Cabrera, 8): 1,429 €/litro. Plenergy en Córdoba (Polígono Ctra. Palma del Río): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Polígono Ctra. Palma del Río): 1,429 €/litro. Plenergy en Córdoba (Av. de la Torrecilla): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. de la Torrecilla): 1,429 €/litro. Petroprix en Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,429 €/litro. Petroprix en Córdoba (Av. Agrupación Córdoba, 25): 1,429 €/litro.

Gasolina 98 en Córdoba

Repsol en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,579 €/litro.

en Alcolea (N-4 km 384,8): 1,579 €/litro. Mirasierra en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Q8 en Córdoba (Ctra. a Trassierra km 0): 1,619 €/litro.

en Córdoba (Ctra. a Trassierra km 0): 1,619 €/litro. Carrefour en Baena (A-305 km 60): 1,619 €/litro.

en Baena (A-305 km 60): 1,619 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro. E.S. El Granadal en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro.

en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro. Shell en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro.

en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro. Agla en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro.

en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro. Shell en Pozoblanco (CO-6411 km 0,3): 1,649 €/litro.

Diésel en Córdoba

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro. Almazaras de la Subbética en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,679 €/litro.

en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,679 €/litro. Cooperativa en Benamejí (Av. de la Venta, 3): 1,681 €/litro.

en Benamejí (Av. de la Venta, 3): 1,681 €/litro. E.S. El Saladillo en Baena (Calle Juan Torrico Lomeña, 46): 1,689 €/litro.

en Baena (Calle Juan Torrico Lomeña, 46): 1,689 €/litro. F. del Moral en Rute (Av. Blas Infante): 1,689 €/litro.

en Rute (Av. Blas Infante): 1,689 €/litro. Econoil en Lucena (Calle Teruel, 2): 1,689 €/litro.

en Lucena (Calle Teruel, 2): 1,689 €/litro. Cepsa en La Rambla (Calle Carrera Baja, 6): 1,697 €/litro.

en La Rambla (Calle Carrera Baja, 6): 1,697 €/litro. Fast Fuel en Hinojosa del Duque (Pol. Ind. La Dehesa): 1,698 €/litro.

en Hinojosa del Duque (Pol. Ind. La Dehesa): 1,698 €/litro. Mirasierra en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,699 €/litro.

en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,699 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,699 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

En Granada, estas son las gasolineras más baratas este Sábado Santo:

Gasolina 95 en Granada

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,455 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,455 €/litro. Tamoil en Granada (Av. Andalucía): 1,457 €/litro.

en Granada (Av. Andalucía): 1,457 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,469 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,469 €/litro. Petroprix en Huétor-Tájar (Ctra. Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro.

en Huétor-Tájar (Ctra. Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,489 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,489 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,489 €/litro. Minioil Otura en Otura (Ctra. Otura-Dílar): 1,499 €/litro.

en Otura (Ctra. Otura-Dílar): 1,499 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,499 €/litro.

Gasolina 98 en Granada

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,579 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,579 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,599 €/litro. AM97 Plus en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro.

en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,625 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,625 €/litro. Castril en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro.

en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429, margen derecho): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429, margen derecho): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Ctra. Armilla km 7): 1,649 €/litro.

en Armilla (Ctra. Armilla km 7): 1,649 €/litro. Shell en Churriana de la Vega (Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9): 1,649 €/litro.

Diésel en Granada

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,625 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,625 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,635 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,635 €/litro. Andaluza de Transportes SCA en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro.

en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro. Lerfu en Albolote (Polígono Juncaril): 1,669 €/litro.

en Albolote (Polígono Juncaril): 1,669 €/litro. Minioil Albolote en Albolote (Calle Motril): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Motril): 1,669 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,677 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,677 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,679 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,679 €/litro. Minioil en Motril (Calle Santo Domingo, 3): 1,689 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 3): 1,689 €/litro. ASC Carburantes en Motril (Ctra. Almería-Motril km 31): 1,689 €/litro.

Geoportal tiene el mapa de gasolineras más baratas

El listado que te acabamos de ofrecer nos lo ha mostrado la herramienta Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la que si entras, puedes filtrar en función de la zona en la que estés, o el tipo de combustible que desees consultar. Una vez filtres puedes ver un mapa, como este que vemos de Granada, o el listado de hasta 25 establecimientos.