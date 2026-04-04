Castilla y León: AEMET prevé un día soleado con nubes en montaña y ligero ascenso de temperaturas

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en las zonas montañosas. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente notorio en las máximas del tercio este, aunque se podrán registrar heladas débiles y dispersas en la Ibérica. El viento será flojo, predominando del sur o variable, lo que aportará una sensación de calma en el conjunto del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura mínima rondará los 4 grados, pero el sol, que asomará a las 07:59, elevará el termómetro hasta alcanzar los 23 grados en su punto máximo. Con una brisa suave del sur a 10 km/h, el ambiente será agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser notable, podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que los rayos del sol brillen con fuerza. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un atardecer sereno a las 20:51. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría intensificarse, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, así que es recomendable asegurar cualquier objeto ligero en el exterior. En definitiva, un día que invita a salir y disfrutar de la calidez primaveral.

Zamora: cielo cubierto y posibilidad de lluvia

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se agrupan en el horizonte, prometiendo un tiempo inestable que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sureste.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, alcanzando los 24 grados. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h y la humedad se mantendrá alta, lo que podría resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene presente a lo largo del día.

En la ciudad de Salamanca, cielo parcialmente nublado y cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado.

Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La jornada contará con aproximadamente 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:01 hasta su puesta a las 20:50, lo que permitirá disfrutar de un buen rato al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 25 grados. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando cada rincón de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 3 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable y cálido. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa. La brisa suave del sur, con ráfagas de hasta 20 km/h, añadirá un toque refrescante a la jornada.

Palencia: cielo despejado con chubascos posibles

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente del sur a 5 km/h.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se prevén ráfagas de hasta 30 km/h y una ligera posibilidad de chubascos intermitentes a partir de media mañana. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y estar atentos a los cambios en el cielo, especialmente al caer la tarde.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde. Con un viento suave que sopla del sur, será un buen momento para salir y aprovechar el sol. No olvides tus gafas de sol y un buen abrigo para la noche.

Segovia: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 6°C. A medida que avanza el día, el sol se alza en el horizonte a las 07:55 y el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 22°C en la tarde, mientras el viento sopla suavemente del noreste a 5 km/h.

Sin embargo, se prevé que la tarde mantenga un ambiente agradable, con una humedad relativa que podría llegar hasta el 70%. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, pero no olvidar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 12°C.

Cielo despejado y tarde agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 2°C, aunque la sensación térmica puede llegar a ser un grado más baja. A medida que avanza la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 24°C, lo que promete una tarde agradable, aunque con una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche.

Con el viento en calma y una humedad que oscilará entre el 25% y el 90%, la jornada se presenta como una mezcla de frescura matutina y calidez vespertina. Con más de 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:55 hasta su puesta a las 20:38, será un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre con un ojo en el cielo por si acaso.