La Eurocámara cierra la puerta a los alcaldes independentistas: “No cabe la propaganda antidemocrática”

Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT perteneciente a la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), reservó una sala este martes a las 19.00 horas. Al mismo tiempo, dos centenares de alcaldes independentistas catalanes tomaban un avión destino Bruselas para un acto de apoyo al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Alguien en la Eurocámara ató cabos. Y Tremosa ha visto anulada su reserva.

“La propaganda antidemocrática no cabe en la casa de todos los europeos”. Así les ha contestado la parlamentaria Beatriz Becerra, curiosamente tan española como Tremosa y del mismo grupo parlamentario europeo que el miembro del PDeCAT.

Becerra ha enviado en el mediodía de este martes un mail al citado Ramón Tremosa, a Jordi Solé y a Josep-Maria Terricabras (ambos de ERC – Grupo de los verdes/Alianza Libre Europea) con copia a todos los europarlamentarios, y al que ha tenido acceso OKDIARIO. En esta misiva —que respondía a la convocatoria enviada por los tres independentistas a toda la Cámara—, Becerra señala que el acto, finalmente, no se celebrará en el Parlamento Europeo “porque esta institución les ha cerrado la puerta”.

El “espectáculo a mayor gloria del ex presidente autonómico catalán”, como lo llama la diputada independiente ex miembro de UPyD, está convocado finalmente a las 17.00 horas en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR), a más de un kilómetro de las instalaciones dela Eurocámara. En él participarán los 200 alcaldes desplazados a la capital belga que pertenecen a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), “una organización cuyos estatutos son un texto xenófobo y supremacista”, como recuerda Becerra.

El email de la europarlamentaria ha sido remitido a sus tres compañeros de hemiciclo con copia al resto de los 751 representantes legislativos europeos. Todos han podido leer parte de los estatutos de la AMI, repletos de “mentiras y tergiversaciones de todo tipo”, reproducida por Becerra en su correo electrónico.

“Sabemos que la historia del Estado español tiene una merecida fama alrededor del mundo proveniente de su intolerancia ante todo aquello que es su propia raíz cultural y nacional, en definitiva, de todo aquello que no es castellano. Desde el nacimiento de los estados modernos durante el Renacimiento, Castilla, núcleo básico de las Españas, ‘Castilla hizo las Españas’ dijo un poeta castellano, no ha sabido estar nunca en el lugar que le correspondía…”

Así se expresa la AMI en sus textos fundacionales a los que Becerra les ha hecho una enmienda pública: “Les invito a cambiar ‘Estado español’ y ‘Castilla’ por ‘Islam’, o ‘castellano’ y ‘español’ por ‘musulmán'”, plantea la eurodiputada. “Tal vez así se aprecie mejor el nivel moral”, concluye.

Ésta ha sido una de las acciones con las que Becerra ha impulsado que ALDE le anulara a Tremosa la reserva de sala para este acto.

No ha sido fácil. Se da la paradoja de que el propio líder de ALDE, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, se desvió del discurso proeuropeo y de defensa de la democracia española de su propio grupo. Este lunes, se preguntó públicamente por las posibilidades de que los ex consejeros del Govern encarcelado vayan a tener un “juicio justo” en España.

Una alta fuente del Parlamento Europeo ha aclarado a este periódico que “ha tenido que partir del propio grupo parlamentario” la iniciativa de que esa dependencia de la institución finalmente no pueda alojar el acto proindependentista de este martes.

Los representantes de Ciudadanos en la Eurocámara (incluidos en el grupo parlamentario de ALDE), los del Partido Popular e incluso la oficina de la Representación Permanente de España ante la UE también movieron sus hilos para que al final Tremosa no pudiera utilizar unas instalaciones públicas para un acto contrario al ideario europeo, como el presidente Antonio Tajani ha recordado siempre que se le ha preguntado.