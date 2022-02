La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha dado cerrojazo a la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al voto de diputado del PP al que no le permitió repetir la votación en el Pleno. La Mesa del Congreso, con la mayoría que suman el PSOE y Podemos, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que «no hubo un error técnico», sino una equivocación del diputado del PP Alberto Casero y que, según el informe de los letrados, no podía volver a votar.

Los populares insisten en que tenía derecho a que la Mesa estudiara su solicitud de cambiar del voto telemático al presencial, con independencia de la respuesta que se le hubiese dado, pero que Batet hurtó al diputado de ese derecho. Los letrados del Congreso, en su informe, avalaron la actuación de la dirigente socialista. Pero, curiosamente, en el mismo informe se recoge un caso que deja en evidencia esa actuación. Ocurrió el 22 de junio de 2017, cuando la Mesa sí autorizó a una diputada del PP repetir su voto. Por entonces, la presidenta del Congreso era la popular Ana Pastor.

«Estando autorizada para votar telemáticamente una diputada en relación con tres puntos incluidos en el orden del día, y habiendo emitido su voto en relación con dos de ellos, solicitó a la Mesa de la Cámara que se le permitiera acudir presencialmente para votar de esta forma el asunto que quedaba pendiente. La Mesa, reunida en el Hemiciclo con carácter previo a las votaciones, decidió acceder a lo solicitado por la diputada, si bien, considerando que para una misma sesión no procede que un diputado emita su voto por procedimientos distintos, declaró nulos los votos emitidos telemáticamente. No se invocaba, en definitiva, error alguno, sino que se solicitaba que se permitiera votar presencialmente el punto del orden del día en relación con el que todavía no se había emitido el voto», recoge, en concreto, el informe de los servicios jurídicos del Congreso, consultado por OKDIARIO. Pese a estos precedentes, los letrados avalan en el escrito la decisión de Batet de no reunir la Mesa para atender a la petición de Casero y concluyen que el voto no admite corrección.

El informe, que fue casualmente filtrado dos días antes de las elecciones en Castilla y León, recoge que cuando la votación «se pronuncia conforme al procedimiento previsto, no cabe sino entender expresada su voluntad de manera definitiva y, en lo que respecta a cada votación, irrevocable».

El diputado, Alberto Casero, tenía autorización para votar a distancia, como así lo hizo. Sin embargo, al percatarse de su error en la votación -que atribuyó a un fallo del sistema informático- se presentó en el Congreso para poder votar desde el escaño. Batet no le autorizó. Desde el Partido Popular han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y esgrimen que la presidenta de la Cámara incumplió el reglamento, de 2012, que obliga a reunir la Mesa del Congreso cuando un diputado solicita repetir su votación.

En concreto, esa normativa establece literalmente, en su punto sexto, que «el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido».

Derecho fundamental

Según fuentes parlamentarias, Batet, en la reunión de la Mesa de este martes, ha llegado a acusar de «mala fe» a los populares, que han rebatido los puntos del informe de los letrados.

Desde el PP insisten en que la presidenta del Congreso se ha «extralimitado» en sus funciones al haber decidido por si misma, sin reunir a la Mesa de la Cámara, no atender la petición de Casero de que se le autorizara votar presencialmente.

Además, según ha aseverado la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, Batet «faltó a la verdad en el Pleno» cuando dijo que este órgano era conocedora de la situación de Casero, sin que ésta se hubiera reunido.

Por ello, el PP defiende que se conculcó el derecho fundamental de Casero a la participación política, como expone tanto el Grupo Parlamentario como el propio diputado en los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Batet, sin admitir más debate, ha concluido que «las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna». En ningún momento, en cambio, la norma expresa los motivos para repetir una votación.