Los letrados del Congreso concluyen que no hubo error informático ni actuación irregular de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al impedir que el diputado del PP Alberto Casero rectificase su voto a favor de la convalidación de la reforma laboral. Así se recoge en un informe emitido este viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y que concluye por tanto que la votación fue correcta, desestimando la argumentación del PP. Lo llamativo es que, de forma inédita, el informe haya sido filtrado cuando la Mesa del Congreso, el órgano que deberá analizarlo, no se reunirá hasta el próximo martes. Lo habitual sería que ese informe, que deberán ver los miembros de la Mesa, no se conociese hasta la semana que viene. Sorprendentemente, la opinión de los letrados, favorable a los intereses del PSOE, se conoce a dos días de las elecciones en Castilla y León.

Casero, cabe recordar, votó de manera telemática la convalidación del decreto del Gobierno. Alegó que, por un «error informático», el sistema registró un voto afirmativo cuando su intención era justo la contraria. El diputado, enfermo, acudió entonces de inmediato al Congreso para votar de forma presencial y el Grupo Parlamentario Popular solicitó a Meritxell Batet que convocase la Mesa, el órgano que debía decidir sobre la corrección del sentido de voto. Pero Batet se negó y decidió unilateralmente impedir la rectificación. En consecuencia, sumó el voto equivocado y decisivo para que la reforma laboral de Pedro Sánchez obtuviera el respaldo de la Cámara.

Los letrados concluyen que el voto de Casero «fue válidamente emitido y produce plenos efectos» y que, al contrario de lo que alegó el parlamentario, «no se produjo un fallo en el sistema de votación, debiendo imputarse a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la voluntad que se quería manifestar».

Los letrados también descartan que en este caso fuese de aplicación el Reglamento de 2012 que regula el procedimiento del voto telemático y que obliga a la presidenta del Congreso a «comprobar telefónicamente con el diputado, antes del inicio de la votación presencial, la emisión efectiva del voto y el sentido de este». Batet incumplió esa resolución pero, según los servicios jurídicos del Congreso, ese procedimiento no era ya de aplicación desde el inicio de la pandemia. La comprobación, señalan, se realiza ahora «mediante la introducción de usuario y contraseña en la intranet de la Cámara». «Esta comprobación personal, por lo demás, no está concebida como una vía para subsanar eventuales errores, sino como una garantía de la emisión personal del voto por quien es titular del mandato parlamentario, en consonancia con el carácter personal e indelegable del voto», añaden.

La Resolución de 2012 obligaría también a Batet a convocar la Mesa del Congreso cuando Casero solicitó votar de manera presencial, algo que la presidenta socialista de la Cámara no hizo.

Lo llamativo, ahora, es que el informe se conozca cuando quedan aún varios días para la reunión de la Mesa del Congreso y en vísperas de las elecciones de Castilla y León.

De hecho, como avanzó OKDIARIO, Batet se negó a convocar este órgano de forma urgente, como reclamaba el Partido Popular, y la emplazó a la semana que viene para evitar precisamente que el debate sobre su actuación impactase de lleno en la campaña de esos comicios. Ahora, en cambio, sí permite que se conozca un informe que conviene a sus intereses.