El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado durante una entrevista este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está cruzado de brazos» con respecto a la extradición de prófugo Carles Puigdemont. «El Gobierno está deseando que no venga a España porque revienta la operación diálogo. Está poniendo palos en las ruedas mandando a la Abogacía del Estado a contradecir al Supremo» recalcó Casado.

A renglón seguido, ha señalado que durante muchos años Batasuna no fue considerada una organización terrorista, pero cuando hubo un «impulso político», entonces se «movió la Justicia europea». «En este caso, la Justicia italiana está viendo que en España se indulta», ha manifestado, para añadir que si él gobierna hará una «campaña diplomática internacional» para explicar lo que ha ocurrido en Cataluña.

Así, sobre la decisión de la justicia italiana sobre Puigdemont, Casado aseguró que «si los países de nuestro entorno ven que Sánchez pacta con los socios de Puigdemont, qué van a hacer, no meterse en líos».

Sobre la situación política con Cataluña Casado fue tajante al inquirir que el Gobierno de Pedro Sánchez había «roto ese consenso constitucional de estar PP y PSOE juntos en cuestiones de Estado y se ha puesto del lado de los independentistas» y favor de algo «gravísimo, los indultos».

El líder popular manifestó que su grupo político había ofrecido 12 pactos de Estado a Sánchez y que no había querido apoyar ninguno de ellos.

Pablo Casado señaló sobre la renovación del Poder Judicial que «hasta ahora era una cuestión política. Pero es que ahora, desde junio, la Comisión Europea lo exige». El PSOE, cercioró, «quiere seguir ocupando el poder de la justicia, porque quieren seguir ocupando el Constitucional y el Supremo». De la misma forma, también dejo claro que llevaba tres años asegurando que «la Justicia se tiene que despolitizar. Que propusieran a un juez quien había dejado de serlo. No es que fueran De Prada y Rosell, es que incumplían esa despolitización».

Comunidad de Madrid

El líder del PP, Pablo Casado, señaló durante la entrevista en Radio Televisión Española (RTVE) de este lunes sobre quién debería liderar el PP en la Comunidad de Madrid que «yo no tengo que decir quién tiene que liderar el PP de Madrid» y aclaró sobre la presidenta Isabel Díaz Ayuso que «el liderazgo no está en riesgo». «Ayuso y yo somos amigos y estoy muy orgulloso de la labor que está haciendo en la Comunidad madrileña» y aseguró que «la relación de Ayuso con la dirección nacional es también excelente».

Por otra parte, Casado dejó claro que serán los militantes del PP, los que tendrán que decidir quién preside el partido en Madrid y ha recalcado que él «no puede opinar» si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dirigir la formación en Madrid.

«Tendrán que decidir los militantes quién quiere que lidere el partido en Madrid. Yo no puedo opinar y no he opinado en los congresos que hemos tenido y llevamos ya 60», ha afirmado Casado, que ha añadido que es «público y notorio el apoyo que siempre» ha dado a Madrid y a sus «máximos representantes».

Primer semestre de 2022

Ante la petición pública que hizo Ayuso hace dos semanas de adelantar ese congreso regional para preparar las elecciones de 2023, Casado ha indicado que la Junta Directiva Nacional acordó que los congresos uniprovinciales de autonomías como Madrid se celebrarían en «el primer semestre de 2022».

Dicho esto, ha señalado que la propia Ayuso ya ha admitido que las fechas son las fijadas por la Junta Directiva. «En este caso creo que no hay ningún problema», indicó.

Al ser preguntado entonces si Ayuso contará con su respaldo si da ese paso para presidir el PP de Madrid, Casado ha asegurado que cuenta con «todo el respaldo institucional» pero «a nivel orgánico» él «no puede decir quién tiene que ser presidente del PP en Madrid» como no lo ha dicho en otras regiones.