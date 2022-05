Carmen Calvo reaparece para atacar al Rey Juan Carlos: «Suben las temperaturas, bochorno en Sangenjo»

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha arremetido duramente contra el Rey Juan Carlos I por su vuelta a España asegurando que le produce «bochorno» la presencia del ex jefe del Estado en Sangenjo (Pontevedra). Una visita fugaz de 4 días tras casi dos años de ausencia en la que el emérito participará en una regata. Desde el Gobierno también se ha culpado a Zarzuela del «show» de la vuelta del Rey.

La que fuese mano derecha de Pedro Sánchez en su primera legislatura como presidente y durante la primera etapa del Gobierno de coalición, ha tratado de bromear con las altas temperaturas que azotan toda España, vinculando los termómetros a la visita del Rey Juan Carlos:

Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en #Sanxenxo. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) May 20, 2022

En las redes le han recordado cómo defendió ella misma, cuando el Rey emérito se fue de España, que Don Juan Carlos «no huye de nada». También le han recordado su cercanía a imputados por corrupción como Manuel Chaves o José Antonio Griñán, o sus ‘escapadas’ en plena pandemia a su casa de su Córdoba natal, saltándose el estado de alarma, con la excusa de acudir a la inauguración de unas obras a 300 metros de su vivienda. Un acto de peso insustancial en la agenda de una vicepresidenta. También ha habido menciones a su paso por una suite en la clínica privada Ruber para recuperarse del coronavirus, cuando la normativa le permitía elegir entre la sanidad pública y privada.

Calvo, que participa en un ciclo de conferencias en Galicia, ha asegurado que el PP y la derecha española al PP «se equivocan» al ser «tan tolerantes» con el comportamiento de Juan Carlos de Borbón. Ha advertido que el rey emérito debería «dar explicaciones».

«La sociedad en este país, que ha evolucionado mucho, exige grandes comportamientos éticos y el PP se equivoca diciendo lo que dice y haciendo lo que hace», ha indicado la aún diputada socialista.

«El rey, por la inviolabilidad reconocida en la Constitución y no tenía que rendir cuentas, pero por textos conocidos se evidencia que se cometieron delitos que no se pudieron perseguir (por esa inviolabilidad)», ha añadido.

«La derecha se equivoca cuando no pone en lo alto las exigencias ya no jurídicas o políticas, pero sí éticas. Pero el rey no es rey, porque abdicó por esto», ha insistido. Carmen Calvo ha apelado a que «lo que se trata es de cumplir la Constitución con el actual jefe del Estado, con Felipe VI, que es el Rey de este país».

Finalmente, la ex vicepresidenta ha bromeado sobre que «hoy el lugar más interesante para estar en Galicia es Viveiro».