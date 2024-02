El campo se rebela ante Sánchez: «La Agenda 2030 es la soga verde con la que nos quiere asfixiar»

Las protestas de los agricultores continúan este miércoles por segundo día y mantienen cortadas grandes vías de circulación, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha Andalucía, Aragón y Murcia, según ha detallado la Dirección General de Tráfico en las últimas horas. OKDIARIO ha estado en Arganda del Rey (Madrid) dando voz a los agricultores que mandan un mensaje muy claro a Bruselas y Sánchez: «La pintan muy bonito pero la Agenda 2030 es un engaño, es la soga verde con la que nos quieren asfixiar».

«Nos hemos juntado por el bien del campo. Esto es inaguantable. Ya nos meten tanta burocracia, nos están metiendo productos de terceros países como Marruecos, sin registro sanitario de ningún tipo. Nos la cuelan por todos los sitios», denuncian.

«La realidad es esa, que cada uno que se lo tome como quiera, pero la Agenda 2030 es una mierda. La Agenda 2030 es la soga verde que nos están poniendo en el cuello. Esto ya nos aprieta de tal manera que no podemos vivir. Qué casualidad que todos los agricultores estemos hasta las mismas narices de Europa. ¿Algo está pasando, no? Nosotros lo que pretendemos es vivir del campo, que nos dejen trabajar, que nos dejen producir de la manera que siempre hemos producido. Que se dejen de subvenciones, que ya no vale», avisan.

«Que las cosas sean justas, precios justos, menos trabas burocráticas y que el dinero llegue de verdad a todos los que estamos aquí, que somos los que nos levantamos a las 05:00 h, a las 06:00 h y llegamos por la noche a nuestra casa. Porque ya no podemos más. Estamos viendo que no somos capaces de dejarnos a nuestros hijos un legado, porque este trabajo no lo van a poder ejercer», lamentan.

«A Sánchez lo único que hay que decirle es que sepa y aprenda que ni con el sinvergüenza del ministro (Planas) ni ninguna organización agraria han tenido narices o cojones a organizar lo que hemos organizado los pobres agricultores que se tienen que reunir con vosotros, no con los sindicatos come gambas. Si ellos hablan del cambio climático, de cuidar de la higiene. Speaker1: A la agricultura y a la ganadería se le va a unir la pesca y el transporte. En estos días, todos en contra de la Agenda 2030 y todos en contra de la ruina dictada y no votada por alguien en Bruselas».

Carreteras cortadas

En Castilla-La Mancha, están cortadas la A-4 y la A-42 en la provincia de Toledo, en Madridejos y Tembleque; en Ciudad Real, permanecen afectadas la A-4 en Manzanares y Puerto Lápice, y la A-3 en Argamasilla de Alba y Manzanares, en ambos sentidos.

Tras recordar que estas incidencias están sujetas a la evolución de las movilizaciones, la DGT ha advertido de varios tramos afectados en Cataluña, como en la AP-7 en Tarragona (Amposta) y en Girona (Báscara y San Julián de Ramis).

En Andalucía, las marchas agrícolas dejan «intransitables» varias vías en Andalucía, todo ello en ambas direcciones, según la DGT. En Granada, la A-92 Norte en Venta Quemada; y en Sevilla hay varias carreteras en Sevilla.

En la provincia de Zaragoza están afectadas la N II y AP2 en Bujaraloz; en la Comunidad Valenciana, las protestas de los agricultores están provocando cortes en la A-7 en L’Alcudia, en la -A-3 en la entrada a Los Corrales y en Utiel hacia Madrid.

Estas protestas, al igual que las que se produjeron ayer martes con importante afectación en carreteras y algunos centros logísticos como el Puerto de Málaga, se han desarrollado al margen de las organizaciones agrarias mayoritarias Asaja, COAG y UPA.

Dos personas fueron detenidas ayer en Valladolid y La Rioja por presuntos delitos de desobediencia en las protesta y centenares de participantes en las protestas fueron identificados por infracciones a ley de seguridad ciudadana.

Está previsto que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Europarlamento se aborde hoy la situación del campo, que ha derivado en las últimas semanas en grandes protestas en Europa que desde ayer se han replicado en España.