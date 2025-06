Calatayud da un paso al frente en pro de la fiesta y abre un museo taurino: «Queremos mimar a la afición»

Los aficionados taurinos bilbilitanos están de enhorabuena: ¡la plaza de toros de Calatayud cuenta con un nuevo museo taurino! La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento busca con ello «mimar a la afición» y motivar a que se genere un nuevo punto de encuentro para realizar actividades así como para preservar la historia de esta plaza de toros, conocida como Coso de Margarita, construida en 1877, en sólo 126 días, bajo la dirección del arquitecto Mariano Medarde.

Calatayud y su museo taurino

De esta manera, Calatayud da un paso al frente en apoyo a la fiesta brava rehabilitando una de las dependencias del patio de caballos para convertirla en un precioso museo taurino donde el visitante puede entender la historia del coso, así como conocer anécdotas que han tenido lugar en este emplazamiento y disfrutar contemplando algunos trajes de luces, como el del diestro aragonés Raúl Aranda, quien explica en este reportaje de OKDIARIO la «emoción» que le supone cada vez que ve expuesto alguno de sus trajes.

«A lo largo de mi vida he donado muchos trajes siempre que me lo han pedido y también a los toreros que están comenzando. Para mí es un honor», destaca, y reconoce que una vez, pese a cortar tres orejas y un rabo en Calatayud, al llegar al hotel descargó su indignación contra las baldosas de la ducha: «Fue una tarde de triunfo, pero yo quería dar más a la afición», recuerda riendo, «siempre he sido muy exigente conmigo mismo».

La concejal delegada de la plaza de toros, Ana Isabel García, explica que este espacio se ha creado gracias a las aportaciones y donaciones de aficionados fotógrafos y colaboradores bilbilitanos, a los que ha agradecido «su inestimable colaboración para hacer realidad este lugar».

Entre los que destaca la Peña Taurina Bilbilitana, que con 65 años de antigüedad han donado todo lo que tenían al nuevo museo. Así lo explica Rita Labarta, la primera mujer presidenta de la peña y la primera mujer arenera de toda España.

La labor social

Además, la manera en la que ha sido promovido este museo evidencia el compromiso social de la fiesta, dado que se trata de una iniciativa desarrollada por el Programa Experiencial de Empleo Coso de Margarita, promovido por el INAEM y el Ayuntamiento de Calatayud, junto con la colaboración de TRILUX – una empresa con sede en Alhama de Aragón y dedicada al sector lumínico que ha sido también fundamental en el equipamiento–.

A por los 150 años del Coso de Margarita

«Nosotros estamos pensando en el aniversario de los 150 años de la plaza, lo que nos ha motivado a hacer un plan director en apoyo a nuestra tradición taurina. Calatayud ha tenido mucha vinculación con la tauromaquia, lo que nos llevó a pensar en un pequeño museo con un buen ambiente para que sirva para aglutinar toda la historia de la fiesta brava», explica el alcalde José Manuel Aranda, gran aficionado a la fiesta brava.

«Esto nos va a permitir que siga habiendo donaciones de aquellas familias que tienen recuerdos de estas plazas, de forma que hagamos un museo poco a poco cada vez con más atractivo para que venga más gente a visitar tanto la plaza como el museo», añade. «No son muchas las localidades que tienen una plaza tan bonita como esta y este museo quiere recordarlo y motivar a que se conozca en toda España», reconoce.

La prestigiosa cirujana Pilar Val-Carredes –descendiente de la dinastía de cirujanos taurinos más importante en la historia y vicepresidenta de la Sociedad Española de Cirugía Taurina– defiende la importancia de estas iniciativas para las generaciones futuras. «Nunca debemos perder ni olvidar cuáles son nuestros orígenes y tener una visión de futuro», nos señala.

En la misma línea opina Diego Martínez García, delegado de la Asociación de Presidentes de plazas de Toros de España en Aragón, Navarra y País Vasco, quien subraya la importancia de que una localidad «abra un museo taurino»: «Necesitamos que la tauromaquia esté presente en todos los rincones de nuestra comunidad».

«Muchos ayuntamientos se están volcando, y que la gente más joven pueda ir evolucionando a la par que lo hace la tauromaquia es esencial», sostiene.

Por otra parte, este sábado, aprovechando con la Noche en Blanco, se han organizado visitas guiadas que contarán con el historiador Carlos de La Fuente, quien repasará el devenir de este coso.