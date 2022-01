César Zafra será nuevo asesor del Ayuntamiento madrileño de San Sebastián de los Reyes. El ex Secretario General de Organización de Ciudadanos Madrid sustituirá a Pedro Gironés en la función de Coordinador de Gobierno y cobrará 46.031,55 euros brutos anuales. De esta forma, el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero coloca como su noveno asesor al ex portavoz del partido naranja en la Asamblea de Madrid pese a que Perdiguero le había asegurado en octubre, dos meses antes, a Cake Minuesa que Zafra no sería asesor.

Hay que recordar que el de San Sebastián de los Reyes es uno de equipos de Gobierno de todo Madrid que más asesores tiene, algo que contrasta con la histórica subida de impuestos perpetrada por el PSOE y Ciudadanos para 2022. Este año, los vecinos pagarán el doble de tasa de basura y un 10% más en el recibo del impuesto de bienes inmuebles.

“Miguel Ángel Martín Perdiguero ha convertido al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en una agencia de colocación para su gente, mientras los vecinos sufren las consecuencias de su penosa gestión en plena crisis. Contratar un asesor tras otro mientras las familias no llegan a fin de mes. ¿Ésta es la regeneración democrática que pregonaba el señor César Zafra?”, ha asegurado la presidenta del PP de San Sebastián de los Reyes y diputada de la Asamblea de Madrid, Lucía S. Fernández.