El vicealcalde de Cs en San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha protagonizado unas bochornosas declaraciones en el último Pleno extraordinario del Consistorio que encabeza el socialista Narciso Romero. El edil ha confesado que no se había preparado la reunión municipal porque tenía «masajista y vídeos que ver».

Martín tomaba la palabra en un Pleno cuyo único punto era la aprobación, si procedía, de una Comisión Especial de Investigación relativa a los desórdenes públicos, incidentes de seguridad ciudadana y de salud pública producidos durante los días de fiestas de ‘Sanse’ celebradas a finales del pasado mes de agosto.

Un asunto que, además, tocaba de cerca al vicealcalde que también es delegado de festejos y de protección ciudadana del municipio madrileño. Pero éste, lejos de mostrar preocupación por el asunto, comenzaba su intervención reconociendo que no se había preparado el Pleno y ofreciendo una retahíla de excusas absurdas que dejaron perplejos al resto de concejales de la oposición.

«Les voy a decir la verdad», comenzaba, «llevo días pensando que me tenía que preparar este Pleno, que al final joe seguro que hay gente que está preocupada y llevo varios días diciendo ‘mañana me pongo, mañana me pongo’ y al final, como todos los plenos, lo voy dejando para el último día».

Martín, sin ningún tipo de vergüenza, reconocía a renglón seguido que el día que finalmente había decidido preparase el Pleno se puso a ver el fútbol. «El miércoles al final estoy viendo el fútbol, cuando acabó me puse a prepararme el Pleno ordinario y al día siguiente acabó tarde -ese Pleno- y me fui a la semana de la Movilidad», explica.

«Cuando acabó la presentación me fui que venía a hacer una masterclass el ciclista Melchor Mauri, que si nos liamos a hablar un ratillo se nos pasó la tarde ahí. Después llegué a casa y se me olvidó que tenía cita con el masajista», prosigue en su delirante relato el vicealcalde, que fue ciclista profesional de 1997 a 2006.

«Cuando terminó el masaje como a las diez, vino a verme un amigo y nos pusimos a ver vídeos hasta las dos de la mañana entonces dije, bueno, me levanto temprano y me preparo el Pleno. Y cuando me he levantado esta mañana a las siete menos cuarto digo ¡ahí va! si es que tengo que ir a correr», concluía, para posteriormente apostillar que se iba a ceñir a lo que dijeran en el Pleno y criticar la petición de crear esa Comisión de Investigación por los altercados registrados en las fiestas.

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios terminaron el pasado 31 de agosto con una participación de 100.000 personas y en las que se registraron macrobotellones ilegales.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Independiente criticaron la gestión del Ayuntamiento socialista respecto a las fiestas y desde el partido de izquierdas incluso pidieron la dimisión de Martín Perdiguero por no proporcionar a la policía local equipos de protección.