El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este jueves que el trato con el representante que ha designado para España el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es un problema que deberá abordar "de forma un tanto creativa" porque hay que "tener en cuenta el Derecho Internacional, la Convención de Viena y lo que regula las relaciones entre Estados".

“Vamos a conversar con el representante de Juan Guaidó, pero no podemos ignorar la realidad sobre el terreno”, ha dicho Borrell en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. En ella, además, ha dejado claro que, también sobre este asunto del trato al enviado de Guaidó, la mayor parte de países europeos actuarán de manera coordinada.

El ministro ha reconocido estar preocupado por la situación de Venezuela, que “está bloqueada”, y ha opinado que Estados Unidos debió de pensar que Nicolás Maduro “no iba a aguantar un mes”. A su juicio, mucha gente pensaba que habría “un movimiento del Ejército”, que no se ha producido, aunque él no descara que pueda pasar “cualquier cosa” en “cualquier momento”. Además, ha reiterado que la solución no puede ser una intervención militar extranjera, porque eso “nunca ha aportado estabilidad y democracia”.

Diálogo con independentistas

El todavía ministro de Exteriores considera que la ruptura del diálogo con los independentistas no implica que no se pueda volver a hablar en el futuro, porque “en política los problemas se resuelven hablando”, pero ha matizado que todo diálogo tiene que ser “en el marco de la Constitución”.

Preguntado si estaría a favor de que el PSOE negociase con los independentistas para lograr una nueva investidura de Pedro Sánchez, ha respondido que “cualquier cosa que se salga de la Constitución, ni con los independentistas ni con nadie, pero dentro del marco constitucional el diálogo tiene que ser posible”.

Es más, ha dicho que no entiende al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando dice que no pactará con los socialistas, porque manda a sus electores el mensaje de que no pactará con un partido “de izquierda moderada perfectamente homologable a la socialdemocracia europea”. Salvo, ha dicho, que quiera dejarle claro al PSOE que no tiene más opción que pactar con los que, como dice Ciudadanos, “rompen España”.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Borrell ha opinado que “un 155 permanente y continuo” no es “una solución operativa” para Cataluña, y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha llevado hasta el límite la voluntad y la capacidad de diálogo hasta encontrarse con una posición cerrada que hacía imposible seguir dialogando”.

Además, ha sostenido que, cuando “las cosas llegan a extremos como los de otoño de 2017”, cuando se convocó el referéndum independentista y hubo una declaración de independencia ‘suspendida’, hay que tomar medidas -la aplicación del artículo 155 de la Constitución– que el PSOE apoyó “con una concepción de defensa del Estado”. El Gobierno, ha dicho, esperaba un apoyo similar de la oposición ahora.