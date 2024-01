El BNG usa una imagen de 2014 de un fotógrafo de EEUU como si fuera una paya gallega inundada de pellets

En plena crisis por los pellets en las costas de Galicia, Asturias y Cantabria, el BNG ha lanzado una fotografía acompañada del mensaje «Nuestro mar no es un vertedero de basura». No obstante, la imagen que han utilizado para acompañarlo no se corresponde con la realidad. Se trata de una foto de archivo que fue tomada en 2014 por un fotógrafo de Texas.

De hecho, la imagen se encuentra disponible en iStock, un portal de fotografía internacional libre de derechos de autor. En ella se puede ver tanto la fecha de subida, 24 de septiembre de 2014, como su autor, Miguel Malo, un fotógrafo estadounidense. Como descripción, «resina plástica granulos».

En plena campaña gallega, el BNG ha decidido optar por una foto de hace diez años y tomada al otro lado del océano para hacer creer que se trata de una de las playas gallegas afectadas en la actualidad.

O que está a acontecer na costa galega, especialmente en Muros, Noia, Ribeira… mais tamén na Mariña, demostra o que sempre denunciamos, a total indefensión do noso mar, tanto por parte da Xunta, como do goberno español. O noso mar non é un vertedoiro. Xa abonda! pic.twitter.com/YvN3WCSxJu — BNG – Bloque Nacionalista Galego (@obloque) January 4, 2024

«Lo que está sucediendo en la costa gallega, especialmente en Muros, Noia, Ribeira… pero también en la Marina, demuestra lo que siempre hemos denunciado, la total indefensión de nuestro mar, tanto por parte de la Xunta como del gobierno español. Nuestro mar no es un vertedero. ¡Eso es suficiente!», ha compartido BNG a través de su perfil oficial en redes sociales sobre el vertido de pellets.

El simulacro de vertido marítimo da la razón a la Xunta

No obstante, y a pesar de todas las acusaciones que se están realizando sobre la Xunta, el simulacro de vertido marítimo le ha dado la razón: Óscar Puente debió alertar de los pellets.

El 14 y 15 de junio de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo el último gran simulacro de contaminación marina en Galicia. En el ejercicio, según figura en el documento de conclusiones que elaboró el Ejecutivo, el Servicio de Salvamento Marítimo (Sasemar) detectó un riesgo en el mar y activó el protocolo, comunicándolo a numerosos organismos y agencias dependientes del Gobierno y del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

Y estos, a su vez, lo pusieron en conocimiento de la Xunta. Lo contrario de lo que ha ocurrido en la actual crisis de los pellets, las bolas de plástico que inundan la costa de Galicia: pese a conocer la alerta desde el día 8 de diciembre por un aviso de Portugal, Puente no la comunicó a la Xunta hasta este 3 de enero. Casi un mes más tarde.