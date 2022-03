No habrá reunión de Pedro Sánchez con Joe Biden. Ya lo advertía el propio presidente del Gobierno en Roma tras la celebración del G-20: «No está en la agenda». Y no, Sánchez no está en la agenda de Biden, por mucho que Moncloa presione a la Casa Blanca. Tampoco se reunirá con el presidente en esta gira europea del líder estadounidense a Europa, la tercera desde que se hizo cargo de la administración norteamericana. Un rechazo que deja prácticamente sin margen para un encuentro previo a la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, rompiendo así la tradición de que el inquilino de la Casa Blanca se cite con el anfitrión de la cita. Fuentes diplomáticas señalan que «es altamente improbable» una invitación formal a Washington «tal como está la situación geopolítica».

Fuentes de Moncloa descartan ese encuentro bilateral entre ambos mandatarios durante los dos días que coincidirán en Bruselas. Los contactos que puedan mantener los reducen a los protocolarios entre los diferentes líderes que coinciden en la mesa de la Alianza Atlántica. Aunque esta vez, de forma extraordinaria, Joe Biden también participará en el Consejo Europeo. Esas fuentes han explicado, preguntados por un posible encuentro en el último foro internacional que coincidirán antes de la reunión de la OTAN en Madrid, que «se sientan al lado en la mesa [aunque no de forma literal] y se van a ver en la mesa». Es ahí, señalan, «donde tendrán ese contacto». Casi más breve e impersonal que el paseíllo de 29 segundos que protagonizaron en la reunión anual de la Alianza Atlántica de Londres del año pasado.

Desde el Gobierno, pese al rechazo permanente de Biden a considerar a Sánchez un interlocutor válido -no convocándole a ninguna de las reuniones con los principales líderes europeos para analizar la situación en Ucrania- afirman que «la coordinación y la relación con la administración de Estados Unidos es permanente, fluida y a todos los niveles». Es el argumentario habitual de Monlcoa, asegurar que «estamos en el centro de la toma de decisiones».

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Joe Biden únicamente ha llamado a Sánchez cuando le ha interesado a él, como el año pasado durante la caída de Kabul (Afganistan). Entonces el presidente de los EEUU telefoneó al jefe del Gobierno porque necesitaba de la colaboración española para que sus tropas y evacuados pudieran hacer escala en nuestro país.