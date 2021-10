Los gritos que provocó el fiasco de paseíllo de 29 segundos entre Pedro Sánchez y Joe Biden en la cumbre de la OTAN todavía resuenan por las paredes del Palacio de La Moncloa. Supusieron la destitución de Iván Redondo y Arancha González Laya, y la vuelta a Madrid de José Manuel Albares para pasar de ser sherpa a ministro. Por eso ni en el viaje que hizo el presidente a Estados Unidos, ni en la Asamblea General de la ONU, ni en el G20 de este fin de semana el gabinete presidencial ha intentado un nuevo encuentro con Biden. O como mínimo es lo que dicen. Este domingo, tras la reunión de las veinte potencias mundiales, Sánchez ha reconocido que esa reunión bilateral ni está ni se la espera. El mismo presidente, preguntado por lo que hablaron el sábado, asegura que «no está en agenda» una cita entre ambos.

Desde que Biden fue elegido presidente de los Estados Unidos ha coincidido tres veces con Sánchez. Y en una ocasión el presidente viajó al otro lado del atlántico pero no pisó Washington para evitar tener que pedir un encuentro que sabían no iba a ser correspondido. A ocho meses para que España sea la sede de la cumbre de la OTAN, por ahora, dice el jefe del Ejecutivo, no hay previsión para su tan ansiado encuentro con el líder estadounidense. En todo este tiempo han mantenido un par de saludos de treinta segundos, el último este sábado yendo Sánchez a por un Biden que ya estaba sentado en su silla, y una conversación telefónica por la crisis de Afganistán. Más que nada porque a Biden le interesaba utilizar la cooperación de España en sus bases militares situadas en nuestro país para la repatriación de afganos.

A diferencia de lo que ocurre con el presidente español, pese a los intentos que se han hecho desde Moncloa para lograr esa reunión con mucha insistencia, Joe Biden se ha visto en dos ocasiones con Ángela Merkel y también con otros líderes europeos como Emmanuel Macron. Sobre el encuentro en el G20 con su homólogo estadounidense, dice Sánchez que se trató de «un encuentro breve, cordial, de dos aliados». El líder socialista ha recordado que «España está llamada a protagonizar la cumbre de la OTAN y por tanto son muchas las cosas que tenemos que hablar con un aliado tan relevante». De Biden ha destacado «un cambio evidente en el fondo y en las formas de actuar de Estados Unidos» y ha celebrado el acuerdo que ha alcanzado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para eliminar algunos aranceles.