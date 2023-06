Bendodo: «A Sánchez sólo le quedan los sanchistas, el CIS trucado y el populismo de Podemos»

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, ha señalado la «soledad» a la que se tiene que afrentar Sánchez «sus últimas semanas al frente del Gobierno de España. El popular ha asegurado que Sánchez se encuentra atrapado dentro de una huída hacia adelante tras las críticas de varios históricos del PSOE, como Alfonso Guerra. «Ahora mismo, Sánchez está solo. Le apoyan los pocos sanchistas que quedan, el CIS trucado y la ideología populista de Podemos». Elías Bendodo ha aprovechado su intervención en el Comité Ejecutivo del PP de Marbella para recalcar las «trampas» que hace Sánchez al fijar unas elecciones generales en pleno periodo vacacional.

«Aunque Sánchez no quiere que vayamos a votar, vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a decir a decir alto y claro que con nosotros las trampas no valen y que el 23J vamos a votar masivamente estemos donde estemos», ha alentado Bendodo a todos los españoles que quieren un cambio en España. El PP lamenta que, aparte de las trampas, Pedro Sánchez haya hecho de la mentira «su mayor patrimonio». «Dijo que no iba a pactar con Podemos y con Bildu. Dijo que iba a proteger al Estado, y ha eliminado la sedición y ha abaratado el delito de corrupción», ha denunciado Elías Bendodo.

El PP coge carrerilla para volver a tomar las calles durante la inminente campaña electoral, que arranca el próximo 7 de julio. Aunque las fechas «son más que cuestionables», los populares celebran que Sánchez les haya «ahorrado» a los españoles cinco meses más de su Gobierno. «España ha aguantado cinco años de duro sanchismo, pero no aguanta nueve. Por eso, tienen que pasar a la oposición cuanto antes. El 23J daremos el paso definitivo», ha asegurado el coordinador general del PP.

Desde Génova reprochan que Sánchez haya lanzado el anuncio electoral con la finalidad de «tapar» la «incontestable victoria» del PP el pasado 28M. «No sólo pretende desviar la atención del tsunami que hemos logrado en las elecciones municipales y autonómicas. Ni siquiera ha llamado al presidente Alberto Núñez Feijóo para felicitarle. Algo que entraba dentro de la cortesía hasta que llegó el sanchismo para arrasar con todo», ha explicado Bendodo. Los populares bromean, incluso, con la no llamada de Sánchez. «Si no es capaz de llamar a Page, entendemos que no lo hará con Feijóo», reconocen desde el partido.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a retomar, «con normalidad», las conversaciones con el PSOE resultante de las urnas el 23J. «La primera víctima de Sánchez es el PSOE de toda la vida, al que ha eliminado para convertirlo, directamente, en el partido sanchista», ha afirmado Elías Bendodo. El PP espera que, tras la salida del Sánchez, el PSOE recobre su sentido de Estado y vuelva a ser un partido con el que poder contar y debatir, lo que ahora, aseguran desde Génova, se ha convertido en «misión imposible».