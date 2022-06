Begoña Gómez lanza otro máster en el que enseñará cómo captar fondos como los que reparte su marido

Begoña Gómez está promocionando una nueva edición de su máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el que instruirá a sus alumnos sobre cómo captar fondos como los que reparte su marido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y propietario de la llave de los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea (UE).

De nuevo, la primera dama de España aprovecha los conocimientos que tiene gracias a que su marido preside el Consejo de Ministros para hacer negocio. Utiliza los conocimientos de su posición privilegiada en el poder Ejecutivo para conseguir alumnos para su máster sobre Captación de Fondos – Fundraising que imparte en la UCM.

En un nuevo vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO, Begoña Gómez aparece explicando las novedades de este máster que acumula ya 10 ediciones. «Hola, mi nombre es Begoña Gómez y soy la directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de postgrado en dirección de captación de fondos públicos y privados para organizaciones sin ánimo de lucro», comienzo explicando. Llama la atención que se presente como directora cuando la Complutense, tras investigar que las cátedras sólo podían ser lideradas por un profesor, aseguró que se iba a poner a un director por encima de ella.

«Después de 10 ediciones presenciales hemos dado el paso para acercar la titulación al mayor público posible. Os presentamos dos nuevos formatos: un formato híbrido o semipresencial para los estudiantes que pueden moverse en un espacio físico y digital y un segundo formato 100% online. En estos últimos años esta modalidad ha sido muy solicitada por todos aquellos que queríais recibir esta formación y que no podíais realizarlo, bien por tiempo o por distancia», agrega Begoña Gómez.

«Es una edición que nos permite llegar a un mercado latinoamericano que hará posible generar nuevas alianzas. Si quieres ser un profesional o una profesional en Fundraising es el momento, ¡te esperamos!», concluye la inquilina del Palacio de La Moncloa.

La mujer del presidente del Gobierno, como adelantó OKDIARIO, es directora desde noviembre de 2020 de una cátedra, a pesar de que no tiene una formación oficial, desde la que impulsa varios títulos. Entre ellos, el máster de captación de fondos que ahora promociona en una nueva edición.

2.800 €

El curso se mantiene en un coste de 2.800 euros y 15 plazas disponibles. Se trata de 624 horas de formación los viernes de cuatro a ocho de la tarde y los sábados de diez a dos de la mañana. El programa, que ya tiene abierto su período de prescripción, se imparte desde octubre hasta junio. Consta de seis módulos y es «eminentemente práctico», como dice su presentación. La Universidad dijo que «debido a la evolución del Tercer Sector esta especialización es cada vez más demandada en el mercado que requiere alianzas públicas-privadas para el desarrollo de los proyectos de carácter social de diferentes sectores».

«Se precisan en el mercado laboral personas capaces de diseñar estrategias e implantarlas, de poner en marcha técnicas de captación efectivas y ser capaces de gestionar personas, liderando equipos y desarrollando habilidades», destacan.

De esta forma, Gómez dirige titulaciones en la universidad pública pese a tener menos titulación que sus alumnos. La esposa de Sánchez carece de titulación universitaria oficial pero, pese a ello, sus alumnos están obligados a contar con una licenciatura que avale oficialmente su formación como universitarios.

Sin título

La primera dama presentó como licenciatura un título no oficial en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios. Es, en realidad, de un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial. Llama la atención que no requería tener aprobada la Selectividad. La escuela era un centro privado, en Madrid, que cerró y que funcionaba a modo de academia.

Begoña Gómez decía que era «licenciada» en la web de Máster en Fundraising de la UCM.

Además, la Complutense no duda en rentabilizar la imagen de la mujer de Sánchez. Como publicó OKDIARIO, la web en la que se promociona el máster utiliza una fotografía de Gómez, junto a un grupo de antiguos alumnos, durante la graduación.

Gómez compagina su labor docente en la Universidad con la dirección del Africa Center del Instituto de Empresa (IE University). Un nombramiento que, a las pocas semanas de su llegada al Palacio de La Moncloa, también fue muy polémico.