La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, no contempla que los grupos del arco parlamentario intervengan este martes justo tras la desconexión de la videoconferencia que realizará en las Cortes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. A diferencia de lo ocurrido en otros parlamentos, como en el de Canadá. Eso sí, además de Batet, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará la palabra para acaparar protagonismo. Y ello, pese a que reculó sobre su negativa inicial y accedió al envío de armas a Ucrania, en contra de la postura de Podemos. España fue uno de los últimos países europeos en mandar material bélico ofensivo.

Este martes por la mañana, según ha podido saber OKDIARIO, la Mesa de la Cámara Baja verá una iniciativa registrada por Ciudadanos para que «se conceda un turno de intervención a los grupos parlamentarios» tras la desconexión de Zelenski. Sin embargo, la decisión sobre el desarrollo del acto ya está tomada, como ha informado el propio Congreso en su página web, y esta solicitud de los naranjas no prosperará. PSOE y Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición, tienen la mayoría de la Mesa, donde Ciudadanos no dispone de representación. Además, no figura ninguna propuesta de los letrados del Cámara al respecto.

La web oficial del Congreso ya avanzó este lunes que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigirá por videoconferencia a diputados, senadores y miembros del Gobierno en un acto que tendrá lugar en el hemiciclo este 5 de abril las 17:00 horas. Según indica la Cámara Baja, la presidenta del Congreso dará la bienvenida al presidente de Ucrania y tras ello, comenzará su intervención ante diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. Al término de la misma, «tomará la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Cámara Baja cerrará el acto», precisa la institución. A continuación, está previsto que comience el Pleno de esta semana.

Otros parlamentos

Por su parte, Ciudadanos, a través de un escrito firmado por su portavoz adjunto, Edmundo Bal, solicitó la «inclusión de un turno de intervención de entre dos y cinco minutos» por parte de cada grupo parlamentario con representación en el Congreso de los Diputados con posterioridad a las intervenciones de la presidenta del Congreso de los Diputados, del presidente de Ucrania y del presidente del Gobierno, para que los grupos parlamentarios puedan expresar su apoyo a la ciudadanía ucraniana en esta situación crítica, tal y como ya se ha hecho en otros parlamentos nacionales como el de Canadá», recalcan los naranjas.

Ciudadanos recoge en su iniciativa que el pasado 30 de marzo tuvo conocimiento de la estructura prevista por la Mesa de la Cámara, con la intervención introductoria de Batet, seguida de la intervención del presidente de Ucrania y, finalmente, de Pedro Sánchez. Los naranjas añaden que Batet quiere que el acto «no dure en ningún caso más de 30 minutos por razones de seguridad del presidente ucraniano». Sin embargo, para Ciudadanos, esto no puede ser una excusa para vetar a los partidos en la sede de la palabra, ya que en otros Parlamentos se ha permitido a los grupos intervenir «sobre el discurso de Volodímir Zelenski y sobre la situación en Ucrania», una vez que el presidente ucraniano «se había desconectado para no poner en compromiso los requisitos de seguridad solicitados».

El partido de Inés Arrimadas subraya que en el Parlamento de Canadá intervinieron el pasado 15 de marzo tras la desconexión del presidente ucraniano «los presidentes del Senado, de la Cámara de los Comunes, y los líderes de los diferentes partidos con representación en dicha cámara».

Ciudadanos reclama que los grupos parlamentarios, que fueron los que solicitaron por unanimidad invitar a Zelenski a esta videoconferencia, puedan «poder expresar el apoyo de los representantes de la soberanía nacional y del pueblo español al pueblo ucraniano en su defensa de la democracia liberal, de las libertades y de los valores europeos frente a la agresión y las ansias expansionistas de un autócrata como Vladímir Putin».

Podemos «pro Putin»

El presidente de Ucrania, que este lunes visitó la localidad de Bucha masacrada por las tropas de rusas, ya ha intervenido en numerosos parlamentos (este lunes en el de Rumanía) antes que en el de España. También lo hizo el pasado 24 de marzo ante el Consejo Europeo, donde fue dirigiéndose a cada uno de los países miembros. Si bien a buena parte de ellos les agradeció su apoyo por «estar con nosotros», en el caso de España, donde Sánchez gobierna de la mano de los comunistas de Podemos, se limitó a decir que «encontraremos un terreno común».

De igual modo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, habló el pasado 17 de marzo ante el Parlamento europeo y pidió a los españoles que se manifiesten en la calle «contra su gobierno medio comunista» y «pro Putin», en alusión a la cuota de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que fue contraria al envío de armas de España a Ucrania y al proceso de adhesión de este país a la UE.