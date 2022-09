La sensación de fin de etapa se está instalando cada vez más en el Partido Socialista. Con un ambiente de fuerte desánimo generalizado. Muchos, aunque algunos -como el presidente- tratan de disimularlo por insolvencia o mala fe, se ven fuera de los gobiernos que presiden en el medio plazo. Y ello está volviendo a tensar las costuras de una formación que, bajo la segunda vida de Pedro Sánchez en la secretaria general, está viviendo altibajos. Tras la reunión del Consejo de Política Federal, que se ha reunido este sábado en Zaragoza, los jefes territoriales del PSOE han encendido todas las luces de alarma para que Sánchez y los suyos cojan el timón y provoquen “una catarsis real”. “No vamos bien, así no podemos seguir” llegó a verbalizar un barón.

Los cambios de calado, pero para algunos “insuficientes”, en la estructura del partido realizados el pasado mes de julio -tras la dimisión de Adriana Lastra- no parecen estar funcionando. Así como mínimo lo creen algunos de los dirigentes territoriales de la organización. “Estamos ensimismados, pensando únicamente en nosotros mismos y nuestros votantes” subraya. Y “así no se revalidan los gobiernos, necesitamos una mayoría más amplia con el apoyo de aquellos que no nos votan habitualmente”, remacha este presidente de comunidad autónoma. Aún los cambios de cromos en puestos como las portavocías o la vicesecretaria general, apuntan, “necesitamos un debate interno ideológico y de rumbo de fondo”. Y es que “no podemos pactar con Podemos, ERC y Bildu por la mañana y pedir luego al PP renovar el CGPJ por la tarde” zanja.

La organización está expectante con los cambios que se deberán producir en breve, también, en el Gobierno. Pedro Sánchez pretendía acometer las remodelaciones en el partido y en el Ejecutivo a la vez. Intercambiando cromos y situando a personas como puente entre el partido y Moncloa. Pero la salida tan abrupta como inesperada de Adriana Lastra antes de las vacaciones, alegando motivos personales para camuflar una ruptura interna y de las relaciones con el líder, obligó a Sánchez a mover ficha antes de hora en Ferraz para calmar a los barones.

La crisis de gobierno, según fuentes cercanas al presidente, está pendiente hoy de que algún ministro acepte ser el rival de José Luis Martínez Almeida en las elecciones municipales. El que sea elegido finalmente alcaldable, junto a la ministra de Sanidad Carolina Darias que intentará disputar la alcaldía de Las Palmas, serán las únicas piezas a sustituir por ahora. A menos que se escenifique también, durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, una ruptura de la coalición con sus socios de Podemos. Algo que, en varias federaciones socialistas, sería fuertemente aplaudido por el hecho de quitarse de encima el lastre de gobernar con los morados.

Comunicación

Una de las críticas que le siguen haciendo los barones a Pedro Sánchez es que el PSOE es “incapaz” de rentabilizar su estancia en el Gobierno. “Tenemos graves problemas de comunicación para explicar lo que estamos haciendo” apuntan varios de ellos. Y critican que “otros [en referencia a Unidas Podemos] lanzan la primera ocurrencia que se les pasa por la cabeza y nosotros no sabemos hacer otra cosa que sumarnos a ella”. Sobre el “seguidismo” que los socialistas hacen de sus socios minoritarios en el día a día del Ejecutivo, “comprando su plan de gobierno e ideológico”, vierten también varias advertencias a Sánchez.