Las ‘brigadas de limpieza’ que en otras ocasiones se dedican a quitar signos, lazos y banderas separatistas de los espacios públicos de Cataluña, hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se dedican a llenar de color y con banderas de España el Paseo de Gracia de Barcelona.

Tapados y pidiéndonos que respetemos su identidad por miedo a las represalias en sus trabajos y en sus ámbitos privados, está acción la han llevado a cabo decenas de voluntarios. Voluntarios hartos del separatismo que han madrugado para celebrar la Hispanidad y lo que nos une con el ánimo bien alto y recibiendo el apoyo de los transeúntes que les gritan: «¡Gracias!».

Se confiesan ante nuestras cámaras, tapados ante el miedo a la represión separatista. Confiesan que la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ada Colau les dejan desamparados, no les contestan cuando quieren hacer algo tan simple como celebrar el Día de la Hispanidad, y es por esto que tienen que tomar la iniciativa: «A mi me mueve que España es mi país y ya que las instituciones públicas no ponen nuestra bandera, la oponemos nosotros».

«Nosotros no tomamos el espacio público, sólo lo recuperamos. Hoy es el Día de la Hispanidad y poner la enseña nacional ¿es provocar?», se pregunta uno de los voluntarios. Y es que, los separatistas les señalan y agreden por el simple hecho de defender que son españoles: «En mi casa me dejaron un cartel qué ponía fascista de mierda, no crees odio, cuando proclamemos la república catalana vendremos a por ti».

«Queremos ley y orden, vivir tranquilos. Es un día de fiesta donde podemos demostrar nuestro amor a nuestro país», confiesan.