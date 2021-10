Adrián Barbón (Laviana, 1979) es el presidente del Principado de Asturias y uno de los barones territoriales del PSOE con más trayectoria de futuro. Estrecho colaborador de la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, fue elegido secretario general de la Federación Socialista Asturiana en 2017. Lastra, que es amiga personal, y Pedro Sánchez le pidieron personalmente dar un paso al frente para sustituir a un incómodo Javier Fernández, que lideró con mano dura contra el sanchismo la gestora tras el Comité Federal del 1 de octubre de 2016. En 2018 accedió a la Presidencia del Principado de Asturias, convirtiéndose en uno de los presidentes autonómicos más jóvenes. Recibe a OKDIARIO, precisamente, en su despacho de la sede del Gobierno asturiano, en Oviedo, a escasas horas de viajar a su primer congreso del PSOE como barón.

PREGUNTA.- ¿Se siente parte de la renovación del PSOE que propone Pedro Sánchez? Lo digo porque lleva cuatro años liderando la FSA y tal vez alguien podría verle como antiguo.

Respuesta.- Milito en Juventudes Socialistas desde 1996 y en el PSOE desde 1997. Desde que tenía 18 años. El PSOE es mi familia. Además, el PSOE en Asturias se vive con unos criterios de ambiente familiar y cultural. Es mucho más que una organización política, es una forma de entender la vida. He militado consciente de lo que apoyaba en cada momento. Por eso respaldé a Pedro Sánchez en 2017. Yo estaba en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y voté con Sánchez, discrepando de las posiciones de otros compañeros míos de Asturias. ¿Por qué lo hice? Pues por convicciones, no por conveniencia. A lo mejor, lo que más me convenía, en aquel momento, era no alzar la voz. Pero yo lo hice por la convicción de que creía que estaba haciendo lo correcto y los hechos nos dieron la razón. Es decir, hoy, si nuevamente el PSOE gobierna España, es como consecuencia directa de la respuesta que tuvimos en el Congreso del 2017.

P.- Es seguramente usted uno de los barones con mayor recorrido, aún. ¿Qué le gustaría hacer en el futuro? No sé si ha hablado con el presidente de entrar a la ejecutiva federal…

R.- En modo alguno. Acabo de revalidar la Secretaría General de la FSA para otros cuatro años. He sido proclamado secretario general sin confrontación, por unanimidad, en una organización con un clima muy bueno. Estoy centrado en eso y a disposición de los ciudadanos de Asturias para lo que digan en 2023. No me planteo nada más. Hacer futuribles sobre el futuro del partido nunca funciona, jamás.

P.- ¿No quiere ser ministro?

R.- [Risas] Se rumoreó mucho aquí en Asturias sobre que yo tenía interés. Pero ninguno. Para empezar, porque estoy haciendo lo que me gusta. Yo, que no iba ni a ser el candidato a presidente, tengo que decir que ahora no lo cambio por nada. Es un grandísimo honor. A pesar de lo que me ha tocado vivir. Cuando uno, de verdad, tiene vocación política y encuentra que puede mejorar la vida de la gente y hacer frente a situaciones tan difíciles como las que hemos vivido… pues en esto yo estoy. Creo, lo digo sinceramente, que lo mejor es estar a disposición de los asturianos, que en el 2023 dirán lo que opinan.

Asturias en los congresos

P.- ¿Qué diferencia no, este PSOE con el del 2016, con el del 2017…? Lo digo porque en el último cónclave, por ejemplo, su antecesor era uno de los más temidos y usted llega ahora a su primer congreso como barón con mucha tranquilidad, sin dar miedo.

R.- Bueno, mi antecesor no daba miedo. No, vamos a ver. En los congresos del PSOE, Asturias siempre ha tenido posiciones muy claras. Dese cuenta de que somos de los territorios en proporción de militantes al número de habitantes, más grande de España. Somos los únicos que seguimos siendo federación socialista, con 120 años de historia. Yo lo que noto es que el partido necesita un revulsivo y el revulsivo lo encarna Pedro Sánchez. Y lo digo como lo siento yo, que llevo militando tantos años. Cuando me afilié, estábamos en plena salida del Gobierno de España con Felipe González. Fíjese lo que me ha tocado vivir, ya. Siempre hay puntos de crecimiento y puntos de retroceso. Y Pedro Sánchez fue el catalizador de un sentimiento que había entre la militancia, de necesidad de renovar nuestro proyecto, de apelar a nuestro orgullo y de ponernos a disposición del país. Porque el PSOE no tiene ningún sentido si no es con la ambición de ganar elecciones y ponerse al servicio del país.

P.- Entiendo que los delegados asturianos, en la propuesta del referéndum sobre Monarquía o república que este año algunas federaciones piden celebrar en la próxima legislatura, votarán en contra.

R.- Los delegados asturianos, como el resto de delegados, debatirán libremente en la comisión correspondiente. Sobre lo de los referéndums, yo siempre recuerdo una cosa, y es que nuestro sistema constitucional de 1978 fue un gran acuerdo, un acuerdo principalmente entre tres formaciones políticas: la UCD, el PSOE y el Partido Comunista de España. Pero, principalmente, la UCD y el PSOE. En ese acuerdo la Monarquía perdió sus poderes, pasó a ser una jefatura del Estado más simbólica, representativa, como dice la Constitución, símbolo de unidad y permanencia del Estado, a cambio del reconocimiento de la democracia como sistema de gobierno y, sobre todo, de una enumeración de derechos fundamentales. Para nosotros un estado social. Y eso es lo que tenemos. Pero la propia Constitución también establece criterios de reforma. Y a mí me gusta recordarlo. Cuando la gente habla de estas cosas, yo siempre me remito a que la Constitución establece sistemas de reforma.

P.- ¿Es el momento de esa reforma?

R.- Creo que no dan los números para una reforma, porque para una reforma de ese calado se necesita una mayoría reforzada, ¿no? En todo caso, yo creo que el Congreso Federal va a tratar muchísimas cosas, hay que dejar que fluya, ver cuál es el resultante de todas ellas. Los delegados votarán lógicamente en libertad, pero sin perder de vista que nosotros como socialistas, tenemos que reivindicar con el mismo papel protagonista que tuvimos en la Segunda República, y ojalá se hubiera consolidado con un régimen liberal, tenemos que reivindicar la Constitución del 78, porque nuestra huella está ahí también. Es decir, que tengamos un estado social, un estado de bienestar, es consecuencia directa de esa Constitución del 78, fundada en la democracia.

P.- ¿Ve a Adriana Lastra sustituyendo a Sánchez, bien al frente del partido o en unas primarias para candidata a presidir el Gobierno?

R.- Yo, a Adriana, la veo en el papel que le quiera conceder el congreso del partido y el secretario general.

Relevos en el Gobierno

P.- ¿Sobre la salida de Carmen Calvo y José Luis Ábalos, entendió cómo el presidente prescindió de dos de sus colaboradores más cercanos?

R.- Bueno, es que en los relevos yo siempre digo que es una decisión personal e intransferible de cada presidente. Yo he tenido que cambiar a gente de mi Gobierno y eso es una decisión personal. Y lo digo con el mayor de los afectos a los dos, a los que conozco y por los que tengo cariño personal y simpatía; desde hace muchos años. El presidente entendió que tenía que dar una renovación para potenciar y asumir el Gobierno de la recuperación, que es así como lo ha definido y, por tanto, yo no tengo nada que añadir.

P.- ¿Hubiera actuado igual, por ejemplo, con su colaborador más cercano, con su vicepresidente?

R.- ¿Pero en qué sentido? Porque yo desconozco a qué nos referimos con lo de actuar igual.

P.- Ambos han manifestado que no han vuelto a hablar con el presidente desde entonces, que se les comunicó minutos antes de hacerse público. ¿Choca un poco, no para dos personas de la entidad de ellos en el PSOE?

R.- Es que desconozco cómo fue el sistema. De ahí no puedo decir nada. El presidente creo que lo hizo de la manera que creyó más conveniente; sobre todo, porque estas decisiones, es verdad, se tienen que tomar en un momento determinado y mantener de forma muy discreta, con lo cual, mucho tiempo no se puede dar para comunicarlo. Los cambios de Gobierno siempre son así, en cualquier Ejecutivo tienen una rapidez fundamental. Yo no creo que haya una falta de afecto del presidente, ni mucho menos, porque me da la sensación que no es así, sino todo lo contrario.