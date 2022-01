El Spain Investors Day, que se celebra estos días en el Hotel Ritz de Madrid, reúne a 44 empresas cotizadas e inversores de casi 200 países. Si los representantes de estos fondos internacionales se han asomado a la prensa o las televisiones de España habrán visto, escuchado y leído un nombre, repetido hasta la saciedad: Alberto Garzón.

El ministro de Consumo, con antecedentes similares respecto al turismo, sembró dudas en un periódico británico sobre la carne que exporta España. Luego llegó el resto: un presidente (Pedro Sánchez) que no le respalda pero no le cesa; una vicepresidenta (Yolanda Díaz) que le respalda porque dice que todo es «un bulo» y un ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que sale de su letargo público (es un desconocido para la mayoría de ciudadanos en un país de campo, ganado y mar) y que reclama que le pregunten a él, en vez de a Garzón sobre carne y macrogranjas. Un espectáculo no sabemos si edificante para quienes, en el Ritz de Madrid, tratan en estas jornadas de convencer a los grandes inversores extranjeros que traigan su dinero a nuestro país.

Benito Berceruelo, presidente del Spain Investors Day, cree -en declaraciones a HOY RESPONDE de OKDIARIO- que «hay declaraciones de algunos miembros del Gobierno que no ayudan». «Ha habido algún ejemplo -señala- de declaraciones desafortunadas por parte de algunos miembros del Gobierno, que luego, en realidad, no se han plasmado tanto». Berceruelo prefiere pensar que esos ministros han pecado de «ingenuidad», pero añade con claridad y no sabemos si ironía: «Tal vez se han confundido de foro en el que se han dado los mensajes. Una cosa es un mensaje para el consumo interno o para un debate en redes sociales, para un mitin en algún sitio local, y otra cosa cuando tú estás en un gobierno que cuando hablas, hablas en nombre del Gobierno… de un país… y, sobre todo, cuando haces declaraciones a medios internacionales…».

Para Benito Berceruelo, «debemos [por el Gobierno] ser más cuidadosos porque ese tipo de cosas no ayudan a que los inversores estén confiados en la estabilidad del país. «El Gobierno debe ser consciente -señala- de que España tiene una enorme dependencia de la inversión internacional»

Declaraciones políticas aparte, preguntamos a Benito Berceruelo por decisiones políticas: «Sube la luz y el Gobierno interviene en los márgenes de las eléctricas. ¿Cómo lo ven los inversores desde fuera?». El presidente del Spain Investors Day tiene claro que «poner normas restrictivas, intervenir en la economía libre y subir impuestos no está bien visto» por ahí fuera. «Los inversores buscan -remarca- países predecibles que les ofrezcan estabilidad, seguridad jurídica y previsiones que se cumplan».

En esta duodécima edición, hay un asunto estrella: los fondos europeos. “Esperamos -dice Benito Berceruelo- que el Gobierno los administre con justicia”. Los inversores tienen prisa por saber cuándo llegarán.