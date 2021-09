José María Aznar ha sido el invitado estrella en la cuarta jornada de la Convención del PP, celebrada en Sevilla. El ex presidente del Gobierno ha intervenido en el gran cónclave popular reflexionando -junto a Pablo Casado- sobre un tema de especial trascendencia en las ambiciones electorales del partido, la «fortaleza de las instituciones». Aznar se ha mostrado sincero y rotundo en sus observaciones sobre la situación en Cataluña, censurando las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. «España es una nación, no siete, ni cuatro, ni tres, ni 17, ni 21. Una nación plural, pero una. Ni es un Estado plurinacional ni multinivel, ni la madre que los parió», ha advertido, espontáneo.

El ex presidente del Gobierno ha defendido la «importancia histórica de la nación española» y ha afirmado, tajante, que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón. «No lo voy a hacer», ha proclamado, justo dos días después de que el papa Francisco pidiese perdón a México por los pecados de la conquista de América. «Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón», ha resaltado en su intervención.

Aznar -que ha mostrado un apoyo cerrado a Casado en su rumbo hacia La Moncloa: «Vas a ser presidente y lo vas a hacer bien»- le ha dado varios consejos, fruto de su experiencia de gobierno. Así, le ha pedido poner «la casa en orden» con una «ambiciosa» agenda reformista, al tiempo que le ha instado a dar la batalla de las ideas.

«No hay nada peor que un político marioneta de las tiranías culturales hoy al servicio de las redes sociales», ha manifestado para aconsejar a Casado que defienda los valores en los que cree «sin avergonzarse» porque «no hay victorias sin claridad moral».

«España es un país desordenado, las cosas están desordenadas y hay que restablecer el orden, hay que ordenar la casa y es aplicar la Constitución», ha manifestado el ex jefe del Ejecutivo en su intervención, que ha sido interrumpida en varias ocasiones por los aplausos.

En este contexto, el ex presidente del Gobierno ha emplazado a Casado a poner en marcha una «ambiciosa» agenda reformista si llega a Moncloa, con reformas en materia laboral, fiscal o de las pensiones.