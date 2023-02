Ayuso vaticina el fin del Gobierno: «No van a cancelar a la España real, se les ha acabado el tiempo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado el fin del Gobierno de Pedro Sánchez advirtiendo al ejecutivo que el Partido Popular «está aquí para decirle que se le ha acabado el tiempo y el crédito». Asimismo la líder regional ha dicho que el PP es de nuevo «la casa común» de todos los que aman a España y de aquellos a los que les preocupa el futuro de la democracia española.

En este sentido, Ayuso ha cargado contra el Gobierno de Sánchez al decir que hasta el intelectual Fernando Savater ha decidido abandonar a esta izquierda porque ya no le representa. «Intentad todo lo malo que sepáis que nosotros haremos todo lo bueno que podamos», ha dicho la presidenta del PP en Madrid citando al ex primer ministro británico Winston Churchill.

Ayuso también ha defendido la labor de Madrid en toda España argumentando que «mientras las políticas de otras regiones las empobrecen Madrid se abre y prospera» y ha pedido una mayoría de votos para que «el proyecto de todos sea posible» y que suponga «un primer aviso al Gobierno de Pedro Sánchez y los enemigos de España». «Este partido no se ha olvidado de su misión y sus valores y Madrid está para demostrarlo y por mucho que lo intenten no van a cancelar a la España real. Ni tampoco van a callarnos. No señor Sánchez, no nos vamos a callar», ha remarcado.

En cuanto a las medidas que los populares van a adoptar en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha anunciado que van a presentar un plan llamado «Madrid para España» en línea con el espíritu de mercado abierto de la formación con el que la Comunidad de Madrid reconoce las licencias de cualquier empresa o autónomo que venido de otras regiones del país quiera instalarse en Madrid. «Nos reafirmamos en Madrid como casa de todos y reunión de todas las Españas. La exigencia de Madrid es el motor de nuestra creatividad», ha subrayado la líder regional.