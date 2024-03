Ayuso denuncia una «persecución desproporcionada» contra ella por parte del Gobierno de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado desde Santiago de Chile, donde se encuentra de viaje oficial, que está sufriendo «una persecución desproporcionada» por parte del «entorno de Moncloa». «Una estrategia chavista», como la ha calificado, para proteger al Gobierno de Sánchez, «acorralado» por el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Así lo ha asegurado Ayuso durante el turno de preguntas en una rueda de prensa realizada en el marco de su viaje institucional a Chile. La presidenta ha dicho que le sorprende que «sus datos personales, particulares, estén rondando por los medios de comunicación, lo que ha llevado al propio Colegio de Abogados y a otros colectivos a presentar denuncias y querellas». Esto, ha señalado, supone «un atropello no sólo contra un particular, sino contra el Estado de derecho, lo que afecta a todos los españoles».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido que se trata de «una estrategia chavista y putinista» para perseguir al contrincante difundiendo desde el poder «los datos de un particular, sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con el ensañamiento que demuestra el Gobierno de Sánchez».

«Está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez, por el caso del secretario de organización del Partido Socialista, que es el que está involucrado en una trama que está afectando por posible corrupción y se está viendo, se han encontrado pistolas, fajos de dinero y esto afecta a ministerios, a ministros y a otros organismos públicos», ha asegurado.

Ayuso ha señalado que «luego está una inspección fiscal que intentan que lo cubra todo y a mí me parece realmente grave y no es de extrañar, por tanto, que tantos sectores que están relacionados con el mundo de la justicia se estén llevando las manos a la cabeza».

«Persecución»

«Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el entorno de la Moncloa. Es curioso que sólo yo tengo jefe de gabinete. Oye, no se sabe ni el nombre ni el apellido de los jefes de gabinete de ningún político en este país, pero de mí se sabe hasta dónde como los jueves por la tarde», ha lamentado.

Ante esta situación, ha insistido en que «la persecución» que están sufriendo ella y su entorno le parece «un tanto desproporcionada», puesto que a su entender «invierte la realidad». «Y, además, quiero dejar claro, yo soy periodista y nadie me va a dar lecciones sobre libertad de prensa. Y para eso está el trabajo que venimos realizando desde mi equipo en estos años», ha apostillado.

«Desde que soy presidenta, ¡cuándo no hemos dado la palabra a cualquier medio! Como estamos haciendo hoy aquí en Chile, lo hacemos en todas las ocasiones que tenemos, a cualquier medio. Yo nunca le he negado la entrada a un medio de comunicación», ha apuntado. «Pedro Sánchez y el PSOE no pueden decir lo mismo, más bien todo lo contrario. ¿Hace lo mismo él? Yo creo que no. Que lo demuestre, si no es verdad. Que demuestre que estoy mintiendo. Así que creo que esto es lo que hay, la inversión de valores y de la verdad», ha dicho.

«Amigos de ETA y Maduro»

Este pasado sábado, Ayuso participó en un foro organizado por el diario digital chileno El Líbero, en el que la líder madrileña se ha despachado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sus socios y sus «amistades», entre las que ha citado a «los herederos de ETA» o al régimen venezolano de Nicolás Maduro. En España padecemos un intento de minar el orden constitucional que nos dimos los españoles en la Transición, que fue nuestra gran obra política durante siglos», señaló Ayuso. «Que los hermanos españoles de lado a lado se dieran la mano y decidieran caminar unidos en torno a una monarquía parlamentaria, unas instituciones sólidas, un Estado de derecho y el firme convencimiento de no volver a caer en los mismos errores del pasado», indicó Ayuso en el décimo aniversario de la muerte de Alfonso Suárez.

«Cuando las democracias están unidas, cuando las sociedades son prósperas, los totalitarios no tienen cabida y necesitan dividirnos, como nos hacen ahora a nosotros. En España estamos sufriendo una estrategia que la hemos llamado de la carcoma, consiste en ir minando y erosionando todas las instituciones, todos los contrapoderes, siempre con fines políticos, intentando deteriorarlas para que un día, cuando te quieras dar cuenta, el mueble caiga», describió Ayuso.