Ayuso retrata a Sánchez desde Chile: «Es amigo de los herederos de ETA y de dictadores como Maduro»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de viaje institucional en Chile, ha participado en un foro organizado por el diario digital chileno El Líbero, en el que la líder madrileña se ha despachado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sus socios y sus «amistades», entre las que ha citado a «los herederos de ETA» o al régimen venezolano de Nicolás Maduro. En España padecemos un intento de minar el orden constitucional que nos dimos los españoles en la Transición, que fue nuestra gran obra política durante siglos», ha señalado Ayuso. «Que los hermanos españoles de lado a lado se dieran la mano y decidieran caminar unidos en torno a una monarquía parlamentaria, unas instituciones sólidas, un Estado de derecho y el firme convencimiento de no volver a caer en los mismos errores del pasado», ha señalado Ayuso en el décimo aniversario de la muerte de Alfonso Suárez.

«Cuando las democracias están unidas, cuando las sociedades son prósperas, los totalitarios no tienen cabida y necesitan dividirnos, como nos hacen ahora a nosotros. En España estamos sufriendo una estrategia que la hemos llamado de la carcoma, consiste en ir minando y erosionando todas las instituciones, todos los contrapoderes, siempre con fines políticos, intentando deteriorarlas para que un día, cuando te quieras dar cuenta, el mueble caiga», ha descrito Ayuso.

Según ha sostenido Ayuso desde Chile, esa estrategia va minando «poco a poco la separación de poderes, el Estado de derecho, la empresa libre, la libertad y la prosperidad, poniendo activistas, afines políticos en todas las instituciones para que un día cuando la sociedad despierte no tenga donde acudir, no tenga un tribunal donde ser amparado y no tenga un medio de comunicación donde defenderse».

Además, ha señalado que esa estrategia pasa por el «desprestigio y el control de los medios», así como por la politización de los jueces, la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ninguneo al Rey, la manipulación de la historia, el control ideológico de la educación, poniendo trabas al libre mercado, degradando los funcionarios de carrera por oposición, destruyendo la alternativa política para hacerla imposible y, por último, pactando con criminales».

🔴 La presidenta @IdiazAyuso exhibe en Chile un “Madrid vibrante, con innovación y talento” donde encontrar “el lugar ideal para desarrollar proyectos”. 🔝 Presenta la región como el centro de referencia para el emprendimiento del sur de Europa. +Info: https://t.co/lcGBDmoNwf pic.twitter.com/kJIihi167s — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 23, 2024

«Criminalizar la normalidad»

«En España, además, estamos viviendo la criminalización de la normalidad, la vida cotidiana, la de siempre. Y, sin embargo, se normaliza el crimen para que parezca todo lo mismo, que la escala de valores se rompa, que pactar con alguien que procede del terrorismo sea lo normal, que indultar a personas que han cometido graves delitos contra la unidad de España y el patrimonio, sea lo corriente. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social para transformarla, para destruir la convivencia y sólo para mantenerse en el poder», ha asegurado Ayuso en su discurso desde Chile.

Ha señalado también a Pedro Sánchez y su ley de Amnistía, que ha generado una tensión en Cataluña que «pretenden que se lleve a España entera porque les conviene la tensión, como les ha convenido aquí en Chile, cuando las cosas iban bien. Les conviene tenernos siempre en tensión».

Amigo de ETA, Maduro…

Según ha sostenido Ayuso desde Chile, el Gobierno de Sánchez se ha hecho «amigo» de «dictadores, de narcotraficantes como Maduro, del mismo entorno de los herederos de ETA. Y es lo que llevan haciendo mucho tiempo aliándose al nacionalismo. Persiguiendo la pluralidad y la libertad, que es como ocurre en los países donde las tiranías vencen. Nada que no se haya visto en otras latitudes, desde luego, pero no nos había pasado a nosotros en España».

«Es algo que espero que seamos capaces de derrotar. Lo hemos conseguido, desde luego, en Madrid, con los mismos mensajes con lo que les traslado aquí mismo. Y yo espero que ellos también tengan una derrota sin paliativos allá donde apliquen esas políticas, ya sea en España o también en Chile», ha indicado la presidenta madrileña.

Ayuso ha finalizado su discurso recordando que «por eso la defensa de la verdad es tan importante, la libertad no se hereda, se conquista y se defiende cada día ejerciéndola. Sólo así es como podremos vacunar todo lo que nos hemos dado. Y ahí están Kirchner, Petro, Lula, Da Silva, Morales o Pedro Sánchez. Todos están en ese proceso contra la libertad».