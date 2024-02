Ayuso: «A mí se me culpa de la muerte de una pato mientras Sánchez se cree limpio de Koldo y paja»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado al caso Koldo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «A mi se me culpa de la muerte de una pato mientras Sánchez se cree limpio de Koldo y paja», ha ironizado Ayuso en alusión al pato muerto que Más Madrid quiso utilizar políticamente para cargar contra Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid de Almeida, cuando en realidad ese pato murió antes de que se celebrase la mascletá del pasado domingo sobre el río Manzanares.

Ayuso considera que Sánchez debería «dar la cara» ante una «trama escandalosa» como la de Koldo García, el ayudante del ex ministro socialista José Luis Ábalos que fue detenido este miércoles por cobrar presuntamente comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en plena pandemia del Covid.

«Todo lo que está saliendo y queda por salir a cualquier Gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este Gobierno va de limpio, de Koldo y paja», ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves durante un acto del PP ante el Monumento de la Constitución en la capital. En este evento han estado presentes varios dirigentes de su formación como el líder, Alberto Núñez Feijóo, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de visitar Marruecos para «esconderse» y no para buscar soluciones «para el campo español, la inmigración o el narcotráfico en las fronteras». «Esto no es un escándalo, esto es una trama escandalosa, con decenas de tentáculos y de detenidos. En Madrid, a su alcalde y a la presidenta de la Comunidad se nos hace responsables hasta de la muerte previa de un pato. Pero eso sí, Sánchez no tiene nada que ver con esto», ha señalado Ayuso en alusión al caso Koldo que salpica al PSOE. «Que se responsabilice y dé la cara», ha recalcado.

Isabel Díaz Ayuso sostiene que «los escándalos del Gobierno son inabarcables» y que hay «cinco al día». «Todos los escándalos de este Gobierno se hacen inabarcables, pero como son cinco al día nos tienen al final ocupadísimos. Lo sabe hasta la propia comunidad internacional. Aquí se ha publicado que hasta este caso podría tener relación con el del Tito Berni. Todos los sórdidos siempre en manos de los mismos, aquellos que les gusta hablar en nombre de todas las mujeres para darnos lecciones de supuesto feminismo, esos», ha esgrimido.

Además, para la jefa del Gobierno madrileña «la izquierda se cree que tiene una pretendida superioridad moral sobre los demás y, no, lo que tiene es una grandísima inferioridad ética».

«Me gusta la fruta»

Por otro lado, Ayuso ha criticado que Sánchez haya comparado «una trama nacional a manos de su ‘número dos’, y, por cierto, ministro en su Gobierno, y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel a asesor de Renfe» con el caso de su hermano, «que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la Justicia en dos instancias diferentes, y otros organismos, han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo».

«Como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar como una maquinaria gubernamental con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi Gobierno, a mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa: la fruta me gusta muchísimo», ha apostillado.

Pedro Sánchez ya intentó desligar al PSOE del caso Koldo volviendo a acusar al hermano de Isabel Díaz Ayuso de cobrar comisiones ilegales por un contrato que trajo mascarillas a Madrid en plena pandemia del Covid. Fue este miércoles durante una comparecencia ante los medios tras reunirse con el Rey Mohamed VI en Rabat. «Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta», respondió la dirigente del PP ante este nuevo ataque del presidente del Ejecutivo.

Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta.https://t.co/acZaRQMLFn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 21, 2024

«Portero de prostíbulo»

Esta mañana, Ayuso también ha vinculado el caso Koldo con el PSOE. Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid ante una pregunta del líder del PSOE en la región, Juan lobato. La presidenta madrileña ha ironizado con el historial de Koldo García: «Un portero de prostíbulo que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe. Lo normal», ha destacado en su intervención.

«El paso habitual como el Tito Berni o como a las saunas, todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien», ha apostillado Ayuso.