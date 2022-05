La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido explicaciones a la embajada de Estados Unidos por la decisión de este país de retirar a ETA de la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations). Lo ha hecho a través de una carta en la que ha mostrado su «profunda preocupación» tras recordar que hay más de 300 crímenes que aún no se han resuelto y que algunos miembros de la banda todavía permanecen huidos.

En la misiva, firmada por la presidenta de la asociación, Maite Araluce, piden una reunión para abordar esta cuestión y recuerdan a las más de 800 víctimas de ETA, entre ellas el ciudadano norteamericano Eugene Kenneth Brown, asesinado en 1985 en el atentado contra un autobús de guardias civiles en la plaza República Argentina de Madrid.

«Aunque en 2018 ETA anunció su disolución, aún quedan más de 300 asesinatos terroristas pendientes de resolver y decenas de miembros de la organización terrorista huidos con causas pendientes con la justicia», añaden en la carta, dirigida a la embajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que apela a la cooperación internacional, remite su carta como la asociación «más antigua del mundo» en representación de un colectivo de más de 4.800 víctimas. Lo hace ante su «profunda preocupación» por las consecuencias de retirar a ETA de la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Una decisión del Departamento de Estado que, advierte la asociación, se enmarca según lo expuesto por las autoridades norteamericanas en un «trámite que se ajusta estrictamente a la ley», a pesar de lo cual requieren explicaciones para conocer los detalles y posibles consecuencias.

Esta decisión la trasladó Tony Blinken, según informó la agencia Associated Press, pero la embajada estadounidense en España no ha confirmado todavía que la banda terrorista vaya a salir de esta lista, pero sí ha señalado que «las revocaciones de esta lista no pasan por alto ni disminuyen los actos de terrorismo que las bandas hicieron y el daño que causaron a sus víctimas».

Asimismo, la institución ha manifestado que, en general, tanto las designaciones como las revocaciones de la lista FTO «se rigen por un proceso y lenguaje estatutario claro» y que la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) «exige que el Departamento de Estado revise las designaciones de FTO cada cinco años para determinar si una de ellas aún cumple con los criterios pertinentes».