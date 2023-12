Asirón aplaudió que un etarra condenado por un asesinato en Pamplona fuese en las listas de Bildu

Joseba Asirón, el previsible nuevo alcalde de Pamplona gracias al PSOE, apoyó que en las listas de Bildu para las elecciones del pasado 28 de mayo concurriesen hasta 44 etarras. Entre ellos, un condenado por el asesinato de un militar en la localidad que ahora gobernará.

«En Navarra hay en torno a 900 personas en las listas y yo no sé, evidentemente, dónde estaban estas personas hace treinta años, pero sé dónde están ahora y me gusta dónde están», defendió Asirón frente a las críticas por la inclusión de etarras en las listas de Bildu. Preguntado entonces sobre la posibilidad de retirar a esas personas de las candidaturas, afirmó que no había entrado «ni a valorarlo».

Cuarenta y cuatro etarras

Bildu incorporó a sus listas electorales para el pasado 28 de mayo a 44 condenados por su vinculación con ETA. Entre ellos, siete con delitos de sangre. En el caso de Navarra concurrieron siete etarras, como Juan Carlos Arriaga, número tres en la lista a la alcaldía de Berrioplano. Arriaga fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato en Pamplona, en 1984, del empresario y ex comandante del Ejército Jesús Alcocer Jiménez. El etarra realizó el control y seguimiento de los movimientos de la víctima por la ciudad.

«Una cacería»

Según Covite, «durante al menos cinco años, todos los comandos de ETA que actuaron en Pamplona orquestaron una cacería sobre Jesús Alcocer, un empresario dueño de tres supermercados que había sido comandante del Ejército y que había militado en Fuerza Nueva. La banda terrorista había puesto una bomba en uno de sus negocios, había colocado otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos los intentos de asesinarlo fueron frustrados hasta el 13 de abril de 1984, cuando dos terroristas de ETA acudieron a Mercairuña, el mercado central en el que Jesús Alcocer surtía a sus negocios, y le dispararon dos tiros en la nuca que le provocaron la muerte en el acto».

Los etarras huyeron en un vehículo, pero dejaron una bomba-trampa dentro. Una patrulla con tres agentes encontró el coche y mientras dos de ellos lo inspeccionaban, la bomba estalló y los alcanzó de lleno. También murieron.

Arriaga fue condenado por su participación en aquellos hechos. Salió elegido en los comicios, aunque renunció a su acta debido a la polémica suscitada.

Blanqueo a Bildu

El PSOE ha tratado de justificar el pacto en Pamplona para hacer alcalde a Asirón jactándose de que Bildu «siente el dolor» de las víctimas de ETA.

«No necesitamos que nadie nos diga quién es Bildu y su trayectoria en la historia de Navarra. Hemos sido víctimas de ETA. He tenido que llevar escolta, como muchos socialistas, he tenido que llevar a mi hija a la escuela mirando los bajos de mi coche. Y he sufrido la presión con la que convivíamos muchos políticos de aquellos años por defender la democracia y la palabra», señaló el secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.

El socialista celebró, no obstante, que «hace más de 12 años que la democracia venció a ETA». Incluso llegó a ejercer de portavoz de Bildu justificando que, en 2021, «trasladaron su pesar y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas y dijeron: Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido». «Y que están comprometidos con el respeto, la consideración y la memoria de las víctimas de ETA».