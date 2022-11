La tragedia de la valla de Melilla que acorrala al ministro del Interior sube de grados según pasan las horas sin que Fernando Grande-Marlaska ofrezca explicaciones de lo ocurrido el pasado 24 de junio. El asalto masivo a la frontera española causó decenas de muertos y heridos. Las imágenes conocidas en los últimos días revelan cómo miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en territorio español para devolver a Marruecos a un número indeterminado de inmigrantes. Marlaska, sin embargo, negó este extremo en el Congreso de los Diputados, el pasado 21 de septiembre. Entonces, el responsable de Interior aseguró, rotundo, que la Policía marroquí «no actúa en territorio de soberanía española».

Durante su comparecencia en el Pleno de la Cámara sobre el asalto a la valla, Marlaska negó así la entrada de policías marroquíes en España. «Saben que cuando hay un perímetro fronterizo hay contacto visual todos los días entre los policías de un país y del otro», aseveró Marlaska. Y añadió: «Incluso, por razones de infraestructura concretas, algún día pasan para recoger o dar menos vuelta -lo que sea- dentro del perímetro y se permite, pero no actúan. Eso es lo que pasó. No actúan, pero es que eso se da por hecho. Eso -vuelvo a decir- se da por hecho. Simplemente, son entradas a los fines de infraestructura; indefectiblemente, no actúan en territorio de soberanía española en ese sentido».

El Partido Popular y los propios socios del Gobierno han acusado a Marlaska de «mentir» y piden responsabilidades. Los miembros de la Comisión de Interior del Congreso que este lunes se desplazaron a Melilla y pudieron visionar las grabaciones de los hechos coinciden en que sí hubo entrada de agentes marroquíes en España. Entre ellos, la diputada del PP Ana Vázquez, quien ha criticado precisamente que el ministro del Interior haya mentido sobre este asunto en sede parlamentaria. El Gobierno, mientras, sostiene que la entrada se produjo en la zona conocida como «tierra de nadie», es decir, sin soberanía española.

Presión

La presión sobre el ministro del Interior aumenta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este miércoles a Pedro Sánchez a «tomar una decisión» si Marlaska, no da explicaciones respecto a la tragedia en la frontera de Melilla.

«Si el ministro persiste en la opacidad y ocultación de los hechos, y no quiere dar las explicaciones que merece la ciudadanía española, Pedro Sánchez tiene que tomar una decisión», ha indicado Feijóo desde Santiago de Chile, donde se encuentra con motivo de su gira por América Latina.

Feijóo ha denunciado así que el relato de Marlaska sobre lo ocurrido en la frontera ha quedado «desacreditado» por las imágenes difundidas en el documental de la BBC y «los vídeos y testimonios que se están conociendo».

«Las imágenes y los vídeos que hemos visionado no concuerdan con los hechos relatados por el ministro. O las imágenes están manipuladas o el ministro ha manipulado la realidad, y que un ministro del Interior manipule hechos donde ha habido personas que han perdido la vida, han sido maltratadas y han resultado heridas, no lo merece España», ha apostillado el líder de los populares.