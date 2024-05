Aragonés amenaza a Sánchez con quitarle el apoyo si no concede el referéndum mientras Illa calla

El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonés, ha aprovechado el último debate de la campaña catalana para lanzar una amenaza directa a Pedro Sánchez a cuenta del referéndum. Todo ante la impasibilidad del candidato socialista, Salvador Illa, que consciente de que tienen las manos atadas, ni tan siquiera ha tratado de desautorizar a Aragonés o defender que la del referéndum es una línea roja.

El president, en el último debate organizado por TV3, ha afirmado que los catorce diputados separatistas en el Congreso, a modo de chantaje a Sánchez, constituyen «una oportunidad única» de forzar al Gobierno a aceptar un referéndum con el resultado reconocido por ambas partes.

Illa, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, y líder en todos los sondeos publicados hasta ahora, que ha intervenido justo después de Aragonés en el bloque sobre las relaciones entre Cataluña y España, ha rechazado defender su postura para ensañarse contra el candidato del PP, Alejandro Fernández.

El exministro de Sanidad le ha recordado a Fernández la «policía patriótica» y que «fue con ustedes en el Gobierno que se quebró la ley en Cataluña, mientras que con el PSOE no se ha vulnerado la legislación». En opinión de Illa «el PP ha instrumentalizado Cataluña para ganar unos cuántos votos en España».

Alejandro Fernández, que a tenor de los sondeos multiplicará por tres o por cuatro su representación en el Parlament, ha rebatido a Illa acusándole de «mentir» ya que «dijo que no pactaría nada con los separatistas y no ha hecho otra cosa que pactar con ellos». También le ha afeado que «dijo que no habría amnistía y ahora la defiende».

El candidato popular, uno de los ganadores del debate de este martes, también se ha enzarzado con los representantes independentistas, en especial con Aragonés y Josep Rull (Junts) para acusarles de haber promocionado «una estafa que ha sido el procés». Alejandro Fernández considera que «para ustedes todo esto del independentismo ha sido un negocio».

Separatistas y PSC reclaman más dinero

La cuestión económica une a los separatistas y al PSC. Todas estas formaciones políticas declaran que el Estado debería renegociar la situación fiscal de Cataluña con un traje a medida diferenciado del resto de comunidades autónomas. Mientras Aragonés y Rull insisten en «tener la llave de la caja» de los impuestos, Salvador Illa ha dado su palabra de que en esta cuestión «tendré muy en cuenta que debo defender los intereses de Cataluña». La financiación, según se desprende del debate de este martes, es una prioridad de la mayoría de partidos que flirtean con el separatismo.

Sin propuestas para la sequía

La sequía es la principal preocupación de los catalanes según el CIS. Pero ningún partido que se presenta a las elecciones del próximo domingo han puesto medidas para solucionar este problema sobre la mesa del debate. Salvador Illa ha acusado a ERC de culpar a otros de la sequía, mientras que el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha reprochado el «silencio negativo» del Gobierno en proyectos como la modernización del canal de Urgell.

La candidata de la CUP, Laia Estrada, y la de Comuns, Jéssica Albiach, han pedido «cerrar la puerta macroproyectos» como el Hard Rock o la ampliación del aeropuerto de El Prat para frenar el turismo, ya que consideran que van en contra de la lucha contra el cambio climático, mientras que el número 3 de Junts+ ha reclamado controlar la parte catalana de la cuenca del Ebro.