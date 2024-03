Ángeles Pedraza: «No sabemos casi nada del 11M»

«No sabemos casi nada del 11M». Es el lamento de Ángeles Pedraza. Su hija Myriam fue asesinada en uno de los trenes. Su otro hijo se salvó porque se quedó dormido en casa. Este lunes prescriben los delitos ligados al 11M, el mayor atentado de la historia de Europa, que Madrid sufrió el 11 de marzo de 2004. La sentencia del caso condenó a los que se consideraron autores materiales y cooperadores necesarios de la masacre, pero dejó el hueco de los autores intelectuales y financiadores de un ataque terrorista tan complejo como aquél. Ángeles Pedraza se lamenta de nuevo: «En 20 años nadie ha hecho nada por saber quién fue el autor intelectual».

Pedraza cuenta el abandono de las víctimas del 11M por parte del Ministerio del Interior. «De los 19 condenados, 16 -vuelve a lamentarse- ya están en la calle hace años sin que nadie nos avisara. En España matar sale muy barato». El confidente Rafa Zouhier fue enviado en libertad a Marruecos en un Falcon del Ministerio del Interior en 2014 sin haber terminado de cumplir su pena.

Ángeles Pedraza recuerda «cada día» a Myriam. Y confiesa: «Aquel día mi vida se acabó también, pero nunca conseguirán doblegarme ni borrar la sonrisa de Myriam en mi mente».

PREGUNTA.- ¿Cómo recuerdas aquel 11M de 2004?

RESPUESTA.- Yo recuerdo a mi hija todos los días, todos los minutos. Y recuerdo todo, minuto a minuto, de aquel día. Desde por la mañana, cuando me enteré, cuando mi hija no cogía el teléfono, cómo fue todo el día buscando por hospitales y entrando en muchas UCIs a ver si la reconocía… Hay noches que todavía me causa pesadillas. Por la tarde acabamos en Ifema porque ya no había dónde buscarla. Y de madrugada tuvimos que reconocerla. Muy duro.

P.- ¿Qué edad tendría Myriam hoy?

R.- Este año, en agosto, hubiera cumplido 46 años. Estaba casada. Nació el año que se firmó la Constitución. Parece mentira. Una Constitución que tendría que haber reforzado el Estado de derecho… pero le tocó a ella y a otros…

P.- Tenía toda una vida por delante…

R.- Toda una vida. Vivía en una casa suya, pero se iban a cambiar a otra. Iban a tener hijos, estaba con su trabajo… Era una persona muy feliz y contenta. Ella tenía su vida por delante, que tenía derecho a tenerla. A los demás, la nuestra, también se nos cortó ese día.

P.- Porque, al final, la vida no es lo mismo después de algo así…

R.- No. Tú sigues vivo… Mucha gente te dice con buena intención, pero a mí se me clava en el alma: «Yo no hubiera podido soportar ese dolor». Yo no quería menos a mi hija que los demás. Ese dolor te llega y lo soportas. Y cada uno lo soporta como puede. Pero lo que sí está claro es que ese día tu vida se acaba. Mueres. Y, a partir de ahí, lo que haces es seguir respirando, sobrevivir. Vas sobreviviendo porque tienes familia. Yo tengo otro hijo, nietos… Tienes que seguir adelante por ellos. Y por ti misma también. Pero ya es sobrevivir. En ningún caso es, ya, vivir feliz un día completo. Ya no lo tienes nunca más.

P.- ¿La sigues recordando?

R.- Todos los días.

P.- ¿Su recuerdo no se va borrando?

R.- No. Cada vez es más fuerte. Cuanto más mayor voy siendo, más la recuerdo. Quizá porque es cuando más falta te hace tenerla a tu lado. Ver que ella no pudo tener los hijos que merecía y tú los nietos que merecías. Entonces, cada día es más duro. Cada día la recuerdo más y la echo más de menos.

P.- ¿La echas de menos?

R.- Sí. En todo lo que hago a lo largo de mi día, la echo de menos. Si me lo estoy pasando bien, echo de menos que no esté. Y si lo estoy pasando mal, echo de menos su mano.

P.- Fuiste la primera persona que no era víctima de ETA en presidir la AVT. ¿Sentís que se habla con ligereza de las víctimas?

R.- Con demasiada ligereza. Nos usan [los políticos] para lanzarse entre ellos, pero no se preocupan realmente de lo que ocurre. Me refiero a ocuparse de corazón. Esto es algo que no se puede olvidar. No somos más que otro tipo de víctimas. Pero nosotros, o los nuestros, no tuvieron una enfermedad o los pilló un coche. Y lo que es peor: cada día del año, al poner la televisión, hay atentados en el mundo y muere gente. Quizá para mucha gente es una noticia más, pero yo veo en esas noticias a madres que han perdido a sus hijos, a hijos que pierden a sus padres, maridos a mujeres… Cuando se acerca o se libera a un terrorista de ETA, sale en las noticias, pero me duele que, en el caso del 11M, no pasa igual. Del décimo aniversario a aquí, si buscas en la hemeroteca, nadie ha hablado del 11M y, sin embargo, de los 19 condenados 16 están libres y algunos hace ya muchos años. Nadie nos ha informado, como ocurre con las víctimas de ETA, como debe ser. Hace 15 días escribí al director de Instituciones Penitenciarias porque quiero saber con cuántos años han salido a la calle, con cuántos beneficios, dónde están y por qué. Quiero una respuesta. ¿Quién me dice que un vecino que viene a vivir aquí no es uno de los que ayudó a matar a mi hija? Han salido a la calle y nadie nos ha informado y ninguna televisión ha dado la noticia. El 11M fue el peor atentado en Europa, pero hay muchos intereses en que todo esté callado y tapado.

P.- ¿Sólo tres terroristas siguen en la cárcel?

R.- Sí. Algunos salieron hace ya muchos años. Hoy he leído que Zougam, que es el que más años tiene, está pidiendo una revisión de su condena. O que Trashorras dice que quiere quitarse esta mochila. ¿Qué mochila? ¿La de la cárcel o la de los explosivos que llevó para que explotaran los trenes? Es indigno. Y, por eso, nuestro duelo no se cierra nunca. Sé que suena fatal decirlo, pero yo les hubiera aplicado la pena de muerte. Que les apliquen la cadena perpetua o que cumplan las penas. Lo que no puede ser es que les condenen a 4.000 años y a los 16 ó 17 años estén en la calle. Y esto ocurre, y seguirá pasando, porque es muy barato matar. Está siendo muy barato matar.

P.- La sentencia dejó sin resolver quién ideó y financió aquello. ¿Sabemos todo del 11M?

R.- No. En absoluto. No sabemos casi nada. Se habla mucho de los casos sin resolver de ETA, pero nos llaman conspiranoicos cada vez que decimos que el 11M es un caso sin resolver del todo. Yo no soy conspiranoica. Solo sé que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no se sabe quién es el autor intelectual y que nadie se ha ocupado en saberlo. Quizá ahora que prescribe aparezcan más datos, cuando ya no pueden meterlos en la cárcel. No sé lo que puede pasar, pero sí sé que queda mucho por resolver.

P.- ¿Y tú qué piensas? Se habló de una operación de falsa bandera: terroristas creyendo actuar por la Yihad, pero manejados por servicios extranjeros para otro fin.

R.- Yo siempre he oído eso. Y ya he visto tantas cosas en la vida que no dudo que pudiera ser así. No lo sé. Lo que sí sé es que hace muchos años yo sí tuve muchos problemas cuando sacaron con alevosía y nocturnidad a Rafa Zouhier de la cárcel para llevárselo a Marruecos. Yo pedí su extradición porque no había cumplido la pena. Y todo fue tapar y decirme que con Marruecos no había extradición. Muchos han vuelto a Marruecos a ocultarse porque sabían que no les iba a pasar nada. Yo sí sé que ahí ha habido más de lo que se cuenta, pero no sé realmente qué pudo ser. Ahora vemos lo que está ocurriendo. En política los favores se pagan. Yo ya no dudo de que ocurriera lo peor y más con un país así [Marruecos].

P.- Pedro Sánchez ha dicho que el PP crea bulos sobre el caso Koldo como en el 11 M.

R.- Me parece que [Sánchez] no tiene vergüenza ni escrúpulos. Hablar así de un día en el que asesinaron a 191 personas con más de 2.000 heridos. Comparar eso, a pocos días del 20 aniversario, es tener muy poca empatía con las víctimas. Y hacerlo para tapar sus vergüenzas me parece deleznable.